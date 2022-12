מאסק פרסם סקר בטוויטר: ״האם עליי לפרוש מתפקידי כמנכ״ל? אהיה מחוייב לתוצאה״

המיליארדר ומי שרכש לאחרונה את טוויטר, אילון מאסק, פרסם הלילה (שני) סקר ברשת החברתית, ובו שאל אם עליו לוותר על בעלותו בחברה.

"האם אני צריך לקחת צעד אחורה?", שאל מאסק את 122 מיליון עוקביו, והבטיח כי הוא ״מחוייב לתוצאות". הסקר צפוי להסתיים בעוד מספר שעות, ובינתיים ענו עליו קרוב ל-12 מיליון איש, כאשר 56% מהם תומכים בפרישתו של מאסק.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022