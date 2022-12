אילון מאסק: "אעזוב את תפקידי כמנכ"ל טוויטר"

המיליארדר ובעלי טוויטר, אילון מאסק, הודיע היום (רביעי) שיפרוש מניהול החברה "ברגע שאמצא מישהו טיפש מספיק שיחליף אותי". זאת לאחר שבשני השבוע פרסם סקר ברשת החברתית בו שאל את המשתמשים האם עליו לוותר על תפקיד ניהול החברה, ורוב המשתתפים תמכו בכך. מאסק הודיע שינהל את מחלקת התוכנה והשרתים בחברה.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022