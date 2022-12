"כדורעף אחר, שונה לגמרי": המסע האירופי של פולינה מאליק לליגה האיטלקית הראשונה

open more

שחקנית הכדורעף הישראלית פולינה מאליק חיה את החלום הספורטיבי שלה "זה פשוט לא אמיתי, אני לפעמים כל כך עסוקה בכדורעף, חושבת מה לעשות, מה לשפר ולפעמים אני צריכה להרים את המבט ולהגיד לעצמי "או, וואו. את משחק בליגה הראשונה באיטליה." זה פשוט מדהים, הגשמת חלום." מספרת מאליק בראיון.

מאליק בת ה-24 משחקת העונה בקבוצת ראסינה מצ'רטה מהליגה האיטלקית הבכירה, סרייה א'1, הנחשבת לאחת הליגות הטובות בעולם. זו השנה השנייה שלה בקבוצה, לאחר שבשנה שעברה העלתה את הקבוצה לליגה הבכירה.

"זה היה מדהים. זכינו באליפות ועלינו לליגה הראשונה. זכיתי בשחקנית המצטיינת בפלייאוף", נזכרת מאליק. "הקבוצה לא אמרה שאנחנו רוצים לעלות ליגה, הינו במהלך העונה במקומות 2-3 בטבלה. לי תמיד היה מובן שנגיע לפלייאוף. שנגיע לגמר ותמיד צחקו עליי שאני משוגעת. הייתי אומרת בחצי צחוק, fake it till you make it. אמרתי לחברות בקבוצה 'אל תדאגו אנחנו משחקות בגמר', ובסוף זה קרה עם הרבה עבודה קשה."

"הכל מאוד מהיר, כדורעף שונה. כאילו נחתתי במקום אחר"

איך השתלבת בקבוצה?

הייתי הזרה היחידה והיה קושי מסוים מבחינת שפה, כי השחקניות לא דברו אנגלית. אז אני למדתי את התרבות שלהן, את השפה שלהן. המועדון הוא כמו משפחה, כולם פה מפרגנים, מחבקים, אם אני מתגעגעת הביתה אני ממש יכולה להגיד את זה למנהל של המועדון והוא כבר יסדר משהו.

המעבר לליגה הבכירה היה מאתגר, כאשר מאליק וחברותיה לקבוצה היו צריכיות להתרגל לרמות הכי גבוהות בענף "זאת ליגה קשה. אני זוכרת במשחק הראשון שלי שהכל מאוד מהיר, כדורעף שונה. כאילו נחתתי במקום אחר. הכדור עף מהר, השחקניות עושות רוטציות וחילופים. כולנו היינו מבולבלת. לא הבנו מה זאת הרמה הזאת".

לקראת סיום הסיבוב הראשון, מצ'רטה מדורגת במקום האחרון בטבלה, אך נקודה בלבד מהמקום המוביל להישארות לעונה נוספת בליגה הבכירה "לאט לאט עם המשחקים גם התחלנו להשתפר יותר." כעת הקבוצה משדרגת את עצמה לקראת מאבקי הישרדות הצפויים בהמשך העונה "יש לנו הרבה שינויים. יש לנו מוסרת חדשה. מביאים עכשיו קבלנית (Outside Hitter, שחקנית רב-תכליתית) חדשה, אולי עוד כמה שחקניות. מחכה לראות את השינויים ואיך יהיה לנו בהם".

ברמה האישית מאליק נהנית עד כה מעונה טובה ומדורגת במקום ה-9 במספר הנקודות בליגה עם 169 נקודות ב-12 משחקי ליגה. "אני מרגישה באופן אישי שאני מצליחה לשלוט על עצמי, אני יודעת מתי לעשות נקודה, מתי לשמור על כדור", מספרת מאליק. "אני יודעת שיש מצבים שהמאמן גם צועק 'עכשיו את מוסרת את הכדור לפולינה והיא עושה נקודה'. וואו, איזה כיף איזה אחריות יש לי, אני גם יודעת לא להילחץ מהאחריות הזאת ופשוט לקחת את זה בידיים ולהגיד 'אני יכולה ואני עושה'".

הכרה מהמדינה ואהבה מהקהל

באיטליה משחקי הליגה זוכים לחשיפה משמעותית עם שידורים ישירים של המשחקים ואוהדים רבים מגיעים למשחקים "המועדון עושה דברים ממש יפים, במשחקים מחלקים לאוהדים חולצות כתומות. כאשר אני מסתכלת לקהל במהלך המשחק, אני רואה שהכל כתום. יש הרבה אינטראקציה עם הקהל בסוף משחק, מבקשים תמונות, חתימות".

במהלך המפגשים עם הקהל למאליק נוצר קשר מיוחד עם אחת המשפחות "יש משפחה עם ילד קטן, שאנחנו בקשר ממש טוב. אחרי כל משחק הם באים לדבר איתי באיטלקית. תמיד אנחנו מחליפים מתנות לפני חג המולד".

צ'רנוביץ, בת-ים, וינגייט ומסע שלם באירופה

מליק עלתה עם משפחתה בגיל שנה מצ'רנוביץ שבאוקראינה. היא גדלה בבת-ים ובחטיבת הביניים החליטה להצטרף למגמת כדורעף. בכיתה ט' היא צורפה לאקדמיה בוינגייט, שם היא פגשה את שחקנית העבר טלי ארטמנקו לשיחה ששינתה את הקריירה שלה.

ארטמנקו היא בעלת קריירה בינלאומית עשירה ושיחקה בעברה בליגות בגרמניה, איטליה, יפן, ברזיל, צ'כיה ויוון. "עד היום היא המודל שלי לחיקוי, היא סיפרה לנו על הקריירה שלה. הבנתי שאירופה זה כזה נוצץ וחשבתי איך בא לי לשחק שם. לאט לאט התחלתי להתעניין. התחלתי להסתכל יותר על שחקניות בחו"ל ולהבין מה נדרש ממני".

בגיל 19 החליטה מאליק להגשים את החלום שלה והחלה לעבוד עם הסוכן שלה גוסטבו על המעבר. ההתחלה הייתה קשה ולא נוצצת כמו שהיא חלמה. מאליק הגיעה לאאכן מהליגה הגרמנית, אך כמעט ולא שיחקה. "הייתי על הספסל כמעט כל העונה, ההפך ממה שציפיתי, בכלל לא הבנתי איפה אני".

למרות ההתחלה הקשה היא לא ויתרה על החלום והצטרפה לאיקי קוסמו מהליגה הפינית "אחרי גרמניה לא קיבלתי הרבה הצעות. פינלנד הייתה בין האפשריות היחידות שנפתחו לי, הייתי שחקנית מובילה, הגענו למקום השני. ליגה לא ברמה הכי גבוה, אבל שיחקתי". לאחר עונה מוצלחת בליגה הפינית, קיבלה הצעה להצטרף למצ'רטה, אז קבוצה מהליגה השנייה באיטליה.

מה צריכה לעשות שחקנית צעירה כדי לצאת לאירופה?

היא צריכה עמוק בפנים להאמין. אל תגידי את זה לכולם, פשוט תאמיני שאת יכולה לעשות את זה, כי אף אחד לא רואה את החלום שלך כמו שאת רואה אותו. אף אחד לא יראה את החזון שלי, כמו שאני רואה אותו. זה ממש חשוב, פשוט לרוץ איתו ולהחזיק בו. להיות עקשנית ולא לוותר.

את משחקת עם השחקניות הכי טובות באירופה. איך החוויה שלך לשחק מולן ולפגוש אותן?

"מדהים. זה שחקניות שאני עוקבת אחריהן כבר שנים, שאני מסתכלת אליהן באדיקות. עד לפני שנה הייתי חולמת לשחק מולן ובכלל לראות אותן. עכשיו שאני פה זה גם כמו חלום. בהתחלה כאשר את רואה אותן, את מנסה לשמור על קור רוח מסוים. אבל מבפנים אני מתפוצצת מאושר, כי אני סוף סוף רואה את השחקנית שאני מתה עליה. מה שהיא עושה אני רוצה לעשות. זה פשוט חלום".

מה צריך לקרות בישראל כדי שהענף יתקדם?

אולי חשיפה יותר גדולה. בעיני זה כמו לבנות פירמידה צריך שהבסיס יהיה יותר חזק. להשקיע יותר בילדות. אני באה מהמערכת הזאת ועובדה שאני הצלחתי לגדול בישראל ולצאת לחו"ל.

איפה את מדמיינת עצמך עוד חמש שנים?

אני רוצה להמשיך לשחק בליגה הכי טובה. אני רוצה להמשיך לשחק ולאהוב כדורעף בעוד חמש שנים. חלום חדש שיש לי ומתחיל להתגבש הוא לשחק במדינות במזרח, סין יפן או דרום קוריאה. רק בשביל החוויה, זה כדורעף אחר, שונה לגמרי.