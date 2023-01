ליגת הנשים בכדורגל של ארה"ב השעתה ארבעה מאמנים בטענה להתנהגות בלתי הולמת

ליגת הכדורגל לנשים בארה"ב (NWSL) השעתה השבוע לצמיתות ארבע מאמנים כחלק מהצעדים שננקטו נגד מספר אנשים וקבוצות בתגובה לחקירה של התעללות והתנהגות בלתי הולמת לכאורה בליגה.

המאמנים שנאסר עליהם לאמן בליגה: מאמן צפון קרוליינה לשעבר פול ריילי, מאמן שיקגו "רד סטארס", רורי דימס, מאמן וושינגטון "ספיריט" לשעבר, ריצ'י בורק, ומאמן ראסינג לואיוויל לשעבר, כריסטי הולי, נאסרו כולם לאמן בליגה. כמו כן, מאמן יוטה "רויאלס" לשעבר קרייג הרינגטון והג'נרל מנג'ר לשעבר של גות'אם, אליזה להיו, הושעו מלעבוד ב-NWSL למשך שנתיים, עד 9 בינואר 2025.

The NWSL has permanently banned four former coaches following an investigation into allegations of systemic abuse of players:

▪️ Paul Riley, NC Courage

▪️ Christy Holly, Racing Louisville

▪️ Rory Dames, Chicago Red Stars

▪️ Richie Burke, Washington Spirit pic.twitter.com/hzOyYegyA0

— Front Office Sports (@FOS) January 9, 2023