בסערת ציוצים שזכתה לתגובות רבות, הכלכלן הנאו-קיינסיאני הבכיר אוליבייה בלנשרד הציע, או יותר נכון – החייה, את התזה שאינפלציה היא תמיד ובכל מקום סוגיה של קונפליקט חברתי. ככל כנראה, טענה זו הכתה בהלם את תומכיו של מילטון פרידמן. אם אינפלציה היא לא "תמיד ובכל מקום תופעה מוניטרית," אז ההתמודדות עמה לא יכולה להיות סוגיה טכנית גרידא, עניין של מניפולציה מוניטרית. צעדי מדיניות אחרים אפשריים.

פול קרוגמן מיהר להצטרף לקלחת עם אנלוגיית כדורגל שגם אני זוכר משנותינו באוניברסיטת ייל בשנות ה-70, אם כי אני זוכר שתומאס שלינג היה המקור. הרעיון הוא שאם כל הקהל עומד, אף אחד לא משפר את עמדת הצפייה שלו. אם האנלוגיה המסוימת הזו לא קיימת בעבודתו של שלינג מ-1978, 'מוטיבציות מיקרו והתנהגות מקרו', אז החלופה הזהה, בה הגברת הקול בחדר רועש רק מחמירה את הרעש, בהחלט כן (עמ' 28).

הנקודה של שלינג, עליה חוזרים בלנשרד וקרוגמן, היא שתיאום חברתי יכול להפחית ואף למגר אינפלציה שמקורה בקונפליקט, ובכך לשפר את מצבם של כולם במחיר נמוך, אם בכלל. אולם בלנשרד לא הציע דוגמאות היסטוריות – ואחד המגיבים העיר שאין כאלו גם בספר הלימוד פרי עטו. קרוגמן כן זכר דיס-אינפלציה מהירה שהונדסה בישראל לפני שנים רבות, כשמפלגת העבודה הישראלית עוד הייתה קיימת יותר מרק בשמה.

נראה שלא בלנשרד ולא קרוגמן מודעים לכך – או מוכנים להודות? – שלמדיניות תיאום אנטי-אינפלציוני יש היסטוריה עשירה במדינות רבות, בהן ארה"ב, בריטניה, יפן, גרמניה, צרפת, שבדיה, אוסטריה, סין ומדינות רבות אחרות.

הניסיון האמריקני כולל פיקוח מחירים בין 1942 ל-1946 ובין 1950 ל-1953, בנוסף על פיקוח מחירים תחת ניקסון ב-1971 וב-1973 (דוגמה שקרוגמן מציין). הוא כולל את מדיניות תקופת השלום של הכוונת שכר-מחירים תחת קנדי וג'ונסון, אשר הגבילה את ההסכמים של ארגוני העובדים הגדולים לתוספות יוקר המחייה ופרמיה שמוגבלת לשיפור הממוצע בפריון. הוא גם כולל את העבודה (היותר מעורפלת) של המועצה ליציבות שכר-מחירים, שפורקה בשבוע הראשון של רונלד רייגן כנשיא, בשנת 1981. להעמקה, עיינו בעבודתה של איזבלה וובר, אשר הציתה גל מחודש של דיונים על מדיניות מחירים, לפני יותר משנה.

בהתעלמות מהיסטוריה זו, בלנשרד מכריז ש"בסופו של דבר, ההכפפה של השחקנים לתוצאה מסוימת, ובכך הבאת האינפלציה ליציבות, נותרת בידי הבנק המרכזי". הוא בעצמו מאוכזב מהעובדה העצובה הזו, וכותב ש"פלוני יכול\צריך לחלום על משא ומתן בין עובדים, חברות והמדינה, שבמסגרתו מתקבלת תוצאה ללא הצתה של אינפלציה והצורך בהאטה כלכלית כואבת." אבל לשיטתו, העבודה האמיתית של הבנקאים המרכזיים היא להכניע במכות את העובדים, החברות, הקבלנים ומשקי הבית עם חובות עומדים. לצורך כך הבנק המרכזי מחזיק בנשק אחד, שיעור הריבית. נובע מכך שכל מי שמרוויח משיעור ריבית גבוה, יתחזק; ושכל השאר יפסידו.

הציוץ של בלנשרד פגע בכלכלנים מובילים אחרים בעוצמה אדירה. הדים הגיעו במהרה מקול ציבורי כבד נוסף, לורנס סאמרס. בסרטון שצולם בחוף מעוטר בעצי דקל, סאמרס אימץ את תזת הקונפליקט וקבע בברוטליות שהאבטלה צריכה להתרחב כפי הצורך עד שהאינפלציה תפסיק. הפד, הכריז סאמרס, עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות.

“They explicitly recognize that there's going to need to be increases in unemployment to contain inflation,” says @LHSummers when discussing the Federal Reserve and the US labor market.

