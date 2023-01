דיווח בארה"ב: המוסד הישראלי ביצע את המתקפה באיראן

ה'ניו יורק טיימס' האמריקאי דיווח הבוקר (שני) שהמוסד הוא שביצע את תקיפת הרחפנים בעיר איספהאן שבאיראן. זאת בהמשך לדיווח בוול סטריט ג׳ורנל, לפיו ישראל היא זו שעומדת מאחורי הפעולה. בדיווח נטען כי ארצות הברית לא לקחה חלק בפעולה בשום צורה.

העיתון מביא ציטוטים של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מתוך סרטון יוטיוב שבנט הפיק עצמאית וצפוי להתפרסם בקרוב. עוד נטען כי בסרטון בנט מצהיר לכאורה אחריות של ישראל על שורת פעולות צבאיות שבוצעו בשטח איראן.

A drone attack on an Iranian military facility that resulted in a large explosion in the center of the city of Isfahan on Saturday was the work of the Mossad, Israel’s premier intelligence agency, according to senior intelligence officials. https://t.co/gnCOQffzHc

