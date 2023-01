"אתגר המרתון העולמי", אחד האתגרים הקשים והמורכבים של ענף הריצה, יצא היום (שלישי) לדרך. המטרה של המשתתפים היא לרוץ שבעה מרתונים בשבעה ימים בשבע יבשות. האתגר מתחיל באנטרקטיקה, ואז ממשיך לאפריקה, אוסטרליה, דובאי, ספרד, ברזיל ומסתיים במיאמי, ארה"ב.

בכל יבשת המשתתפים רצים מרתון מלא ובסה"כ עוברים 295 ק"מ ברגליים ועוד 68 שעות באוויר, בטיסות ממקום למקום. ההפקה כמובן דואגת לכל הלוגיסטיקה, הטיסות, האוכל ומסלולי הריצה. המשתתפים צריכים בעיקר לרוץ. שבוע אחד – שבעה מרתונים – שבע יבשות.

New Year, New Challenge: The 2023 World Marathon Challenge takes place from January 31st – February 6th. ???? Kenneth Browne. #7marathons7continents7days #7marathons7continents #worldmarathonchallenge #Antarctica #running #athletics #marathons #intercontinentalmarathonclub pic.twitter.com/BRCsRNy13d

