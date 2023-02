ב-5 בפברואר 1943, לפני 80 שנה, שוגר ריי רובינסון הפסיד בפעם הראשונה בקריירה שלו. על פניו, הפסד של מתאגרף אינו ראוי לטור מיוחד, בטח 80 שנה אחרי שהתרחש. אבל ההפסד של שוגר ריי לג'ק למוטה היה אירוע נדיר. עד כמה נדיר? עד אותו קרב, שנערך בדטרויט לעיני 18,930 צופים, שוגר ריי ניצח 85 קרבות כחובבן ועוד 40 קרבות כמקצוען.

עד כמה ההפסד הזה היה יוצא דופן? אחרי ההפסד ללמוטה, שוגר ריי לא הפסיד אפילו פעם אחת במשך 92 קרבות. אעשה שוב סדר במספרים: שוגר ריי רובינסון הפך למקצוען בגיל 19 וב-133 הקרבות הראשונים שלו כמקצוען הוא הפסיד רק פעם אחת. ההפסד הבא שלו הגיע רק כשהיה בן 30. לא פלא שהוא נחשב לאחד המתאגרפים הגדולים בהיסטוריה, ולגדול מכולם ללא קשר לקטגוריית משקל.

***

שוגר ריי רובינסון נולד בכלל בשם ווקר סמית ג'וניור ב-3 במאי 1921. בגיל 12 הוריו נפרדו ושנתיים אחר כך הוא עבר להתגורר עם אמו בהארלם, ניו יורק, שנתיים אחר כך הוא ניסה להתקבל לטורניר אגרוף מקומי, אבל אמרו לו, שהרישום אפשרי רק מגיל 16. ווקר לקח תעודת זהות מזויפת של בחור בשם "ריי רובינסון" ונכנס לטורניר תחת השם החדש שלו.

את התוספת, "שוגר", הוא כנראה קיבל בגלל המראה הצעיר והחמוד שלו. אבל שום דבר לא היה "מתוק" או "חמוד" עבור היריבים שלו: 85 ניצחונות, 69 מהם בנוק אאוט, 40 מתוכם בסיבוב הראשון. "סוכר" זאת דרך מעניינת לתאר את היכולת יוצאת הדופן של המתאגרף החדש בזירה.

לכל מתאגרף היה במהלך הקריירה שלו יריב מיתולוגי. למוחמד עלי היה את ג'ו פרייזר, למייק טייסון היה את איוונדר הוליפילד ולשוגר ריי רובינסון היה את "השור הזועם", ג'ק למוטה. רובינסון ולמוטה נפגשו שש פעמים במהלך הקריירה שלהם. כל מפגש נכנס ישר לספרי ההיסטוריה של האגרוף. את המפגש הראשון שוגר ריי ניצח, באופן לא מפתיע.

המפגש השני התקיים בדיוק לפני 80 שנה. שוגר ריי שלט כהרגלו בתחילת הקרב. אבל בסיבוב השמיני למוטה הפתיע עם אגרוף קטלני, ששלח את ה"בלתי מנוצח" אל מחוץ לזירה, כשרק פעמון הזירה מציל אותו. שוגר ריי לא התאושש מהמכה הזאת והפסיד אחרי עשרה סיבובים בהחלטת שופטים. השניים נפגשו ארבע פעמים נוספות – שוגר ריי ניצח בכולם.

שוגר ריי נחשב לחלוץ בתוך הזירה וגם מחוץ לזירה. מבחינה מקצועית הוא הביא לקרבות יכולות אתלטיות שטרם נראו: הוא היה זריז ומגוון והוא שלט בשתי הידיים באותה רמה. מתאגרפים גדולים כמו מוחמד עלי ושוגר ריי לאונרד טענו שהוא הגדול מכולם ושהם למדו וניסו לחקות את התנועות שלו.

***

ההצלחה בזירה הפכה את שוגר ריי לאיש עשיר והוא היה לאחד האתלטים האפרו-אמריקאים הראשונים בארה"ב, שידע למנף את ההצלחה הספורטיבית שלו, גם מחוץ לזירה. הוא היה כוכב גדול גם בספורט שלו אבל גם בחיים הציבוריים. שוגר ריי היה ראוותן, נהג בקאדילק ורודה והקיף את עצמו בצוות גדול, שכלל בין היתר גם ספר ומעסה צמוד, כיאה לכוכב שהוא החשיב את עצמו.

ב-1952, כשהוא רק בן 31 ועם רקורד של 133 ניצחונות והפסד בודד, שוגר ריי החליט לתלות את הכפפות בפעם הראשונה ולהתמסר לאהבתו השנייה, ריקוד. הוא חשב, שהוא יצליח להתפרנס מהקריירה החדשה שלו כזמר ורקדן סטפס מקצועי, אבל אחרי כמה ניסיונות והרבה הפסדים כספיים הוא הבין, שעדיף, שירקוד בזירה, מאשר על רחבת הריקודים. הוא חזר להתאגרף שנתיים אחרי הפרישה וטען שבגלל הריקוד הוא נמצא בכושר הגופני הטוב בחייו. הוא ידע על מה הוא מדבר, כי בתשע הקרבות הראשונים שלו אחרי החזרה הוא הפסיד רק פעם אחת ושנה אחר כך גם החזיר לעצמו את תואר אלוף העולם.

***

ב-1965 ואחרי קריירה אדירה, שנמשכה 25 שנים, שוגר ריי פרש באופן סופי. הוא נלחם ב- 201 קרבות כמקצוען. ניצח 174, ב-8 קרבות הוא סיים ללא הכרעה והפסיד רק 19 פעמים. כשפרש הוא גילה שהוא הפסיד את כל הכסף שהרוויח ושהוא מרושש לחלוטין. עם הצרות הכלכליות הגיעו גם הבעיות הבריאותיות והוא חלה בסוכרת ואחר כך גם באלצהיימר ונפטר בגיל 67.

"Sugar" Ray Robinson leans on his pink Cadillac in front of his businesses in Harlem.

At one point, Robinson had the Robin Crest Sporting Club, Sugar Ray's Cafe, Sugar Ray's Quality Cleaners, Ray Robinson Enterprises and Edna Mae's Lingerie Shoppe all on the same Harlem block. pic.twitter.com/tEgwHxLg4e

— Boxing History (@BoxingHistory) February 4, 2023