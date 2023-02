התאגיד כאן11 השיק את התכנים והתוכניות לשנת 2023

"טיול לחמישה"

סדרת טיולים קומית המתעדת חמישה משתתפים, מרקעים שונים בחברה הישראלית היוצאים לטיול משותף בארץ. אחרי ששודרו חמישה פרקים בערוץ הטיולים שתיעדו טיול בחו"ל , טיול לחמישה בכאן 11 יתעד טיולים ברחבי הארץ, במשך חמישה ימים. כל אחד מהמשתתפים יהפוך למדריך בתורו וייקח את הקבוצה לטיול של יום בדמותו ולפי קונספט הקרוב לליבו. בסוף כל יום, המשתתפים ינקדו את הטיול שחוו, כך שבסוף חמש הטיולים, מי שיקבל את הציון הגבוה מכולם – יזכה בפרס. מבט על המורכבויות של החברה הישראלית דרך הנופים היפים של ישראל.

"טיפול זוגי"

פורמט טלוויזיוני של SHOW TIME התוכנית מביאה למסך ארבעה זוגות שונים בעולם נטורליסטי של חדר טיפולים , העונה מטפלת זוגית חדשה מובילה את הזוגות.

"80 וארבע"

התוכנית חוזרת אחרי תקופת הקורונה, שהפרידה בין זקנים וילדים, עם עונה חדשה ומרגשת. הגרסה הישראלית לסדרה הדוקומנטרית הבריטית המצליחה "Old people's home for 4 years old" במשך שישה שבועות הגיעו בכל יום ילדים בני ארבע/חמש ודיירים בני שמונים ואף יותר לפעילות משותפת בגן. מומחים בתחום החינוך והגריאטריה מלווים את המיזם ועוקבים אחר השינויים בבריאותם של הזקנים ובהתפתחות הילדים בעקבות הפעילות.