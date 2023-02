המלחין והפסנתרן ברט בכרך, הלך לעולמו בגיל 94

המלחין, הפסנתרן והיוצר יהודי-אמריקאי ברט בכרך, הלך לעולמו אתמול (רביעי) בביתו שבלוס אנג'לס. בכרך זכה לאורך הקריירה הארוכה שלו בפרסים רבים, בהם שמונה פרסי גראמי, ושלושה פרסי אוסקר, שניים מהם על הפסקול של הסרט "קיד וקסידי" ועל הנעימה המוכרת Raindrops Keep Fallin' on My Head.

בין היצירות הבולטות שהלחין ישנן קלאסיקות מוזיקליות רבות כמו Walk on By שביצעה דיון וורוויק והשיר I Say a Little Prayer שביצעה ארת'ה פרנקלין.

בשנות ה-50 פגש את הפזמונאי האל דייוויד בניו יורק והשניים החלו בשיתוף פעולה ארוך שנים. ב-1957 הפיקו השניים להיט משותף "הסיפור של חיי". ולאחר זמן קצר גם את "רגעי קסם", בביצועו של פרי קומו שהגיע למקום הרביעי במצעד האמריקאי ולמקום הראשון במצעד הבריטי.

במשך שנות ה-60 וה-70 הפיקו השניים להיטים רבים שהושרו בפי המבצעים הגדולים של אותם עשורים, ביניהם: דאסטי ספרינגפילד, סילה בלאק, הקרפינטרס, ארת'ה פרנקלין, טום ג'ונס ואף הביטלס.

ב-2013 בכרך הופיע בישראל. הוא היה נשוי 4 פעמים, והותיר אחריו 3 ילדים.