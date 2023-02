שגרירת ישראל בספרד הותקפה ברביעי האחרון במהלך הרצאה על ידי פעילי BDS

שגרירת ישראל בספרד, רודיקה רדיאן-גורדון, הותקפה ביום רביעי האחרון במהלך הרצאה באוניברסיטה במדריד על ידי כמה עשרות פעילים פרו-פלסטינים. כך נמסר היום (שבת).

בסרטון שהופץ אתמול בערב ברשתות החברתיות נראית השגרירה מפונה לחדר צדדי על ידי מאבטחים כשעשרות פעילים צובאים עליו. בסרטון נראה אחד המאבטחים שולף את נשקו ומכוון אותו לכיוון המפגינים.

Watch: An Israeli Mossad agent points his handgun toward dentistry students at the Complutense University of Madrid who were peacefully protesting the hosting of Israel's ambassador to Spain, Rodica Radian-Gordon, last Wednesday. pic.twitter.com/BcJYgUCmVO

— Here is Palestine ???????? (@HereisPalestin2) February 11, 2023