קנזס סיטי זכתה בסופרבול אחרי מהפך גדול, מהומס נבחר ל-MVP

קנס סיטי צ'יפס זכו הלילה (בין ראשון לשני) בסופרבול, אחרי קאמבק גדול במחצית השנייה ו-35:38 על פילדלפיה. פטריק מהומס הוביל את קנזס סיטי לקאמבק גדול ברבע האחרון וזכה באליפות שנייה תוך ארבע שנים.

YOU GOTTA FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PAAAAARTY! @tkelce #SBLVII pic.twitter.com/D4SVb8MHxk

— NFL (@NFL) February 13, 2023