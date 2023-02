אסון רעידת האדמה: 2 גברים וילד חולצו באנטקיה לאחר 13 ימים, יותר מ-45 אלף הרוגים

אסון רעידת האדמה: עלה ל-45,472 מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את טורקיה וסוריה. בטורקיה שנפגעה משמעותית באזורים נרחבים, מספר הקורבנות עומד לחצות את ה-40 אלף, במה שכבר הוגדר כאסון הגדול ביותר של טורקיה המודרנית.

עוד דווח על כ-264 אלף דירות שנהרסו כליל, ולמעלה מ-70 אלף בניינים שיזדקקו לשיפוץ מקיף כדי להישאר בטיחותיים למגורים.

שלושה בני אדם, בהם ילד, הוצאו חיים ביום ה-13 לפעולות החילוץ, מתחת לבניין דירות באנטקיה, בירת מחוז האטאי.

Two more people were rescued from rubble 296 hours later in Turkey’s Antakya. Roughly 13 days later

This makes everyone utterly sad because it shows the fact that many could have been saved if authorities reached the areas faster and had enough manpower

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 18, 2023