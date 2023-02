טוויטר תקשה על אימות החשבון, למי שלא משלם דמי מנוי 

טוויטר הודיעה שתשנה את אפשרויות אימות החשבון (FA2) כך שהחל ממחר (שני), לא יתאפשר אימות באמצעות SMS. לטענת החברה, קיים ניצול לרעה של השימוש בהודעות SMS לאימות חשבון על ידי "גורמים זדוניים".

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023