רעידת אדמה בעוצמה 4.4 הורגשה בצפון הארץ

רעידת אדמה הורגשה הבוקר (רביעי) בשעה 8:00 בעוצמה של 4.4, באיזור מישור החוף הצפוני. לפי המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), מקור רעידת האדמה הוא במזרח הים התיכון.

נועם שלנגר (30) מעכו: "הרגשתי את הרהיטים בבית זזים במשך כמה שניות ואז הרצפה זזה. לא היו נזקים". מדובר ברעידה השישית שמורגשת בישראל מאז תחילת פברואר. עד כה לא היו נזק או נפגעים.

