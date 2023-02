מאות הפגינו ברחבי הארץ בגנות האירועים בחווארה

מאות בני אדם הפגינו היום (שני) ברחבי הארץ בגנות האירועים בחווארה אמש. מצפון הארץ עד דרומה נענו מאות אזרחים לקריאת ארגונים אזרחיים, ארגוני שלום ומפלגת חד"ש ונאספו כדי למחות על מעשי האלימות בחווארה. ההפגנות בישובים יהודים וערבים ובצמתים נערכו משעות אחה"צ עד שעות הערב.

מאות בהפגנה חיפאית נגד הכיבוש והפוגרום בחווארה. Haifa demonstration against the occupation and the Israeli pogrom in Hawara. المئات بمظاهرة حيفاوية ضد الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على حواره والقرى المجاورة pic.twitter.com/K5QTvpBJjw

