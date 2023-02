תמונת העולות לגביע העולם בכדורסל (המונדובאסקט), שייערך בקיץ הקרוב בפיליפינים, יפן ואינדונזיה, הושלמה אתמול (שני). הרבה מאוד הפתעות סיפק טורניר המוקדמות השנה: ארגנטינה, סגנית אלופת העולם הודחה אחרי הפסד לרפובליקה הדומיניקנית. דרום סודאן, שקיבלה את עצמאותה לפני פחות מ-12 שנה העפילה לראשונה בתולדותיה לטורניר העולמי. ככה גם לטביה וגיאורגיה, שיערכו את הופעת הבכורה שלהן הקיץ.

אבל, כנראה, ההפתעה הגדולה ביותר הגיעה מהמדינה הקטנה ביותר. הנבחרת של כף ורדה ניצחה לפני יומיים את נבחרת חוף השנהב והעפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לגביע העולמי. קבוצת האיים הקטנה, שמונה רק 570 אלף תושבים, עשתה היסטוריה והפכה למדינה הקטנה ביותר אי פעם, שמעפילה לגביע העולם. אגב, השיא הקודם היה שייך למונטנגרו ו-600 אלף תושביה.

