להקת הרוק THE BLACK KEYS תופיע בישראל בפעם הראשונה

להקת הרוק THE BLACK KEYS תגיע לישראל בפעם הראשונה לרגל יציאת האלבום ה-11 במספר שלה, בהופעה תתארח נינט.

דן אורבך (גיטרה ושירה) ופטריק קרני (תופים) הם הצמד The Black Keys. אורבך וקרני הושפעו רבות ממוזיקת הבלוז והרוק וחתימת הסאונד הייחודית שלהם התפתחה מתוך שיטת העבודה העצמאית באולפני הקלטה מאולתרים.

המוסיקה שלהם וההפקה של זוכה הגראמי, דיינג'ר מאוס, הביאה להצלחה גדולה עם שירים כמו: "Tighten Up", "Fever", "Lonely Boy" שצעדו במצעדים הבינלאומיים, זכו ב-5 גראמי ובפרסים רבים אחרים.

20 שנה אחרי יציאת אלבום הבכורה שלהם "The Big Come Up" יצא השנה אלבומם ה-11 "Dropout Boogie" שאיתו הם יוצאים למסע הופעות עולמי שיעבור, כאמור, גם בישראל.

THE BLACK KEYS יופיעו ב-10 ביולי 2023 בלייב פארק, בראשון לציון.