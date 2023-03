מאחורי קריסת סיליקון ואלי: הבכירים שמכרו מניות ודרשו רגולציה מקלה, והקשר לקריסת ליהמן ברדרס ב-2008

קריסת בנק סיליקון ואלי ביום שישי האחרון היא המשמעותית ביותר בעולם הבנקאות האמריקאי מאז 2008. לפי הערכות שונות, מאות חברות ישראליות החזיקו בו כספים, בעיקר חברות הזנק וגם כמה קרנות הון סיכון, שהן המקור העיקרי להשקעות בחברות הזנק ישראליות. חלק מהקרנות והחברות עבדו מול בנק זה באופן בלעדי, וכעת הן נמצאות מול בור עמוק במיוחד.

בכירי הבנק, שידעו על רמות הסיכון הגדלות, בחרו דווקא למכור מניות. בתחילת ינואר הגיש מנכ"ל הבנק גרג בקר פקודות מכירה ל-11% ממניות הבנק שברשותו, והן בוצעו ב-27.2 תמורת 3.57 מיליון דולר. דניאל בק, מנהל הכספים של הבנק, מכר שליש ממניותיו תמורת קרוב ל-600 אלף דולר באותה מתכונת. מנהל השיווק, מישל דרייפר, מכר 28% ממניותיו תמורת קרוב ל-300 אלף דולר.

