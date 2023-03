טקס האוסקר: הסרט "הכל בכל מקום בבת אחת" הוא המנצח הגדול

טקס פרסי האוסקר ה-95 נערך הלילה (בין ראשון לשני). הסרט "הכול בכל מקום בבת אחת" קטף שבעה פרסים, בהם: הסרט הטוב ביותר, לבימוי, לתסריט המקורי, לעריכה, לשחקנית הראשית (מישל יאו). בפרס לשחקן הראשי זכה ברנדן פרייזר על תפקידו בסרט "הלוויתן" של הבמאי דארן ארונופסקי.

יאו, השחקנית האסייתית הראשונה בתולדות הטקס שזוכה בקטגוריית המשחק הראשית, הקדישה את הפרס לכל האימהות באשר הן, ובייחוד לאימה בת ה-84 שצפתה בטקס מביתה שבמלזיה.

הפרס לסרט התיעודי הטוב ביותר באורך מלא הוענק ליוצרי הסרט "נבלני". מלבד היוצרים השונים, בהם במאי הסרט דניאל רוהר, עלתה לבמה גם רעייתו של הפעיל הפוליטי שנמצא בכלא הרוסי מאז 2021.

'My husband is in prison for telling the truth' — Yulia Navalnaya, wife of imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny, accepted the Oscar for Best Documentary Feature for 'Navalny' #Oscars pic.twitter.com/qehQjeCPZc

