נגיד בנק ישראל ל-CNN על הרפורמה המשפטית: "תהליך נמהר שעלול לפגוע בעצמאות המוסדות"

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, התייחס היום (רביעי) לרפורמה המשפטית ולהשלכותיה על הכלכלה הישראלית בראיון לרשת CNN, וקרא לבצע את הרפורמה בהסכמה רחבה כדי להמנע מפגיעה כלכלית קשה.

"נכון לעכשיו, השינויים ברפורמה המשפטית יכולים להחליש חלק מהעצמאות של המוסדות בישראל", אמר בראיון, "התהליך כשלעצמו הוא נמהר, ואין עליו הסכמה רחבה בציבור".

על השאלה האם הוא חושש ממשיכת השקעות מישראל השיב ירון: "בכירים בהייטק ובתעשייה אמרו שמשקיעים לא יבואו. בטווח הארוך יכולה להיות בריחת מוחות. צריך לטפל בזה בזהירות ובשקיפות. יש לזה השלכות משמעותיות, ולכן הכרחי שנשמור על עצמאות מערכת המשפט ושהשינויים יקרו בהסכמה רחבה".

Bank of Israel Governor Amir Yaron tells Richard that judicial reform could seriously hurt Israel's economy — and talks central bank independence and interest rates. pic.twitter.com/yQbid1nq6V

