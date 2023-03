עובדי סטארבקס בארה"ב שבתו במחאה על פגיעה בהתארגנות

עובדי חנויות רשת בתי הקפה סטארבקס בארה"ב שבתו אתמול (רביעי) במעל מאה סניפים בדרישה שהרשת תחדל מנסיונותיה לפגוע בהתארגנויות העובדים. "בשעה שהחברה מקפידה להציב 'כסא ריק' מטאפורי עבורנו בחדר הישיבות, אנחנו דורשים מושב אמיתי סביב לשולחן" נכתב בחשבון הטוויטר איגוד עובדי סטבקס 'Starbucks Workers United'.

BREAKING: Workers at over 100+

Starbucks stores across the country are striking to demand an end to Starbucks' illegal union-busting campaign. While the company keeps a metaphorical 'empty chair' for us in the boardroom, we're demanding a real seat at the table! #StarbucksStrike

— Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) March 22, 2023