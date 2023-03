השווה את שיא הקריירה ב-NBA: דני אבדיה קלע 25 נקודות בניצחון וושינגטון על בוסטון 

דני אבדיה השווה הלילה (בין שלישי לרביעי) את שיא הקריירה שלו ב-NBA כשקלע 25 נקודות לצד 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-37 דקות על הפרקט והוביל את וושינגטון וויזארדס לניצחון 111:130 על בוסטון סלטיקס, אחת המועדמדות לאליפות.

זה היה המשחק הטוב ביותר של הישראלי מאז שנחת בליגה הטובה בעולם, בדצמבר 2020, וכנראה בקריירה כולה, המשיך בתנופה מהתקופה האחרונה כאשר קלע 15 נקודות לפחות זה המשחק החמישי ברציפות. הוויזארדס עדיין חסרים את שני הפצועים בראדלי ביל וקייל קוזמה, שלא היו שותפים לניצחון המרשים.

קריסטאפס פורזינגיס הוביל את קלעי וושינגטון עם 32 נקודות, 13 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, מונטה מוריס הוסיף 19 וקורי קיספרט תרם 15. את בוסטון כרגיל הוביל ג'ייסון טייטום, שהסתפק ב-28 דקות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, ג'יילן בראון קלע 18 ומרקוס סמארט הוסיף 14.

