ליגת האלופות נשים: צ'לסי הדיחה את ליון ותפגוש בחצי הגמר את ברצלונה

אלופת אירופה ליון הודחה אמש (חמישי) בשלב רבע גמר ליגת האלופות לנשים בכדורגל. ליון הפסידה בקרב הפנדלים 4:5 לצ'לסי בסיומו של משחק דרמטי. וולפסבורג הגרמנית העפילה לחצי הגמר, לאחר שסיימה בתיקו 1:1 עם פ.ס.ז. צ'לסי תפגוש בחצי הגמר את ברצלונה וארסנל תפגוש את וולפסבורג.

צלס'י הגיעה למשחק הגומלין לאחר שניצחה 0:1 בחוץ, אך הקבוצה שזכתה שש פעמים בליגת האלופות בשבע העונות האחרונות, הראתה המון אופי עם שער של ונסה גיליס הבלמית הקנדית בדקה ה-77. בעקבות השוויון בסיכום הכללי, המשחק הלך להארכה ובדקה ה-110 שרה דבריץ עם בעיטה חזקה מתוך הרחבה והעלתה את ליון ליתרון 0:2.

צ'לסי נראתה אבודה וקיבלה הזדמנות אחרונה להשוות עם כדור חופשי לקראת קו האמצע, השוערת אן קתרין ברגר העלתה את הכדור לרחבה, הכדור הגיע בסופו של דבר ללורן ג'יימס שסחטה פנדל שנוי במחלוקת בדקה ה-128. מארן מיאלדה הנורבגית ניגשה לבעוט את הפנדל, לאחר שהשופטת שרקה לסיום המשחק והעבירה את הכרעה לפנדלים. בדו-קרב הפנדלים צ'לסי ניצחה עם שער של ג'סיקה קרטר ושתי הדיפות גדולות של השוערת אן קתרין ברגר.

וולפסבורג הגיעה עם יתרון למשחק הביתי, לאחר שניצחה בחוץ 0:1 את הגרמניות. בדקה ה-20 אלכסנדרה פופ חטפה כדור במרכז השדה, עשתה דאבל פס שחתך את ההגנה ובעטה לחיבורים בדרך ליתרון מבטיח. בדקה ה-30 קדידיאטו דיאני השוותה את התוצאה עם נגיחה מקרוב, אך זה לא היה מספיק ובסיום המשחק וולפסבורג חגגה עליה לחצי הגמר.

ברצלונה ניצחה שלשום 1:5 את רומא מול 54 צופים בקאמפ נואו. הקטלוניות שלטו מתחילת המשחק, בדקה ה-11 פרידולינה רולפו כבשה ראשונה, בדקה ה-33 מאפי לאון הגדילה ובתוספת הזמן רולפו השלימה צמד. בתחילת המחצית השניה אסיסאט אושואלה כבשה את הרביעי ובדקה ה-53 פאטרי גייארו כבשה את השער החמישי. בדקה ה-58 אנה מריה סרנטוריני כבשה את שער הניחומים לזכות רומא.

במשחק יותר דרמטי ניצחה ארסנל בביתה בתוצאה 0:2 את באיירן מינכן ובכך מחקה את ההפסד 1:0 מהמשחק הראשון בין השתיים. בדקה ה-19 לחץ גבוהה של ארסנל הוביל לחטיפת כדור, קרוב לרחבה ובסיום מהלך קבוצתי פרידה מא'אנון עם בעיטה אדירה לחיבורים העלתה את ארסנל ליתרון. בדקה ה-26 סטינה בלקסטניוס נגחה את השער השני במשחק והעלתה את ארסנל לחצי הגמר.

⏰ ???????????????????????? ⏰@ArsenalWFC complete the comeback in north London and secure their spot in the last four. #UWCL pic.twitter.com/QfFlyhky4H

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 29, 2023