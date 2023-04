אפקט מאסק: טוויטר מאבדת גובה אצל המשתמשים

טוויטר הכריזה ביום רביעי האחרון שכל החשבונות המאומתים בחינם יאבדו את מעמד החשבון המאומת, אלא אם יבחרו לשלם דמי מנוי לשירות "טוויטר כחול". שירות זה מאפשר לערוך ציוצים, מסיר את הגבלת האורך בציוץ בודד, ומתיר שליחת וידאו ארוך ובאיכות משופרת, הפחתת צפייה במודעות, ואפשרות להציב תמונת פרופיל מבוססת NFT.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU — Twitter Verified (@verified) April 19, 2023

הסופר סטפן קינג צייץ למחרת שמעולם לא שילם דמי מנוי או מסר מספר טלפון לטוויטר, אך חשבונו מסומן כ"מאומת".

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

בעלי טוויטר אילון מאסק הגיב לקינג שהוא בעצמו משלם את דמי המנוי, בגובה 8 דולר לחודש, עבור כמה משתמשים אחרים, בהם קינג, הכדורסלן לברון ג'יימס והשחקן וויליאם שטנר. קינג השיב לו שעדיף שמאסק יתרום את הכסף לצדקה.

בעקבות השינוי, מאות אלפי משתמשים אחרים, כמו האפיפיור, איבדו את ה-V הכחול שמסמל חשבון מאומת, וכעת קל הרבה יותר להתחזות אליהם.

גם לפני הסרת החשבונות המאומתים בחינם, ההתחזות נעשתה קלה עם השקת שירות "טוויטר כחול", שמאפשר לרשום חשבון כמאומת בעבור דמי מנוי של 8 דולר בחודש.

the Twitter Blue subscriber that Elon Musk promoted earlier today is now sharing deepfake nudes of AOC pic.twitter.com/kefvntPTIk — Matt Binder (@MattBinder) April 21, 2023

השינוי גרם לתופעות מוזרות, כמו תיוג מאומת לחשבון של הזמר פרינס, שמת ב-2016.



טוויטר הסירה גם תיוגי השתייכות רשמית למדינות

שערורייה נוספת נוגעת להחלטה של מאסק לתייג מדיה ציבורית אמריקאית כמו רשת NPR, כ"מדיה בחסות מדינתית", בדומה לערוצי חדשות רוסיים כמו Russia Today. תיוג זה הוא הגדרה מנומסת ל"ערוץ תעמולה ממשלתי". בתגובה, NPR וCBC– עזבו את טוויטר. כעת, לאחר ביטול התיוגים של חשבונות מאומתים, הוסרו גם כלל התיוגים למדיה בחסות מדינתית, בכל המדינות, ואף למנהיגי מדינות כמו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן.

before today Joe Biden's Twitter account was labeled "US government official" after the legacy verified blue checkmarks were removed…the labels gone too pic.twitter.com/6Jvqen7hbo — Matt Binder (@MattBinder) April 21, 2023

actually, looks like when removing legacy verified blue checkmarks…Twitter accidentally removed *all* state-affiliated, government-funded, & public-funded media tags on every account not just RT…NPR, PBS, BBC, CBC…none of them have it anymore lol https://t.co/45AwCXRCoE pic.twitter.com/RUmi2spOPC — Matt Binder (@MattBinder) April 21, 2023

התיוגים עדיין קיימים, רק לא מוצגים באתר

לפי המשתמש טראביס בראון, אפשר היה לאתר את רשימת בעלי החשבונות המאומתים הוותיקים בחינם, באמצעות ממשק הגישה של טוויטר (API). בראון אסף רשימה של כ-407 אלף חשבונות מאומתים שאיבדו ברובם המכריע את התגית של חשבון מאומת.

לפי בדיקתו מיום שישי, מספר המנויים המשלמים החדשים מבין המאומתים הוותיקים עמד על 28 בלבד, והגיע ל-19,497 משתמשים מאומתים בסך הכול שעברו מחשבון מאומת בחינם למנוי על "טוויטר כחול". סך המנויים המשלמים הגיע ליותר מ-600 אלף מאז השיק מאסק את השירות.

צייצנים ידועים קוראים להחרים חשבונות מאומתים

כמה משתמשים פופולריים פצחו בקמפיין #BlockTheBlue שנועד לשכנע את שאר הגולשים להתנגד לשירות המנויים ולחסום כל חשבון של אדם שמשלם דמי מנוי לטוויטר. את המחאה מוביל פול דוחני, הידוע בכינוי הרשת הקומי dril. ל-dril יש 1.7 מיליון עוקבים ברשת, בעיקר בזכות פרסומים משעשעים ויראליים, אך לאחרונה החליט להיאבק נגד הרשת החברתית שאפשרה לו להגיע למעמד פופולרי.

באופן משונה, dril זוכה לתגית מאומתת בעצמו, אך קשה לוודא אם שילם על כך כהלצה, או שבטוויטר החליטו לפגוע במחאה באמצעות התיוג. "אני חותר אקטיבית לנפילתה של טוויטר", אמר לאתר Mashable. "אני מקווה לחבל במאמצים שלהם להגיע לרווחיות, לא משנה כמה הם חסרי סיכוי, בתקווה שהם בסוף יסגרו וישחררו את כולנו מהאשפה הזו". גם משתמשים פופולריים אחרים שהודיעו שיחסמו גולשים משלמי דמי מנוי זכו לאימות כחול מהרשת, אחרי שהוסר.

אפליקציה שיוצרה לטובת העניין הספיקה לגרום ליותר מ-10,000 משתמשים לבצע כ-610 מיליון חסימות לחשבונות משלמים דמי מנוי, לפני שהרשת חסמה את ההרשאה שלה.