הזמר והשחקן הארי בלפונטה הלך לעולמו בגיל 96

open more

Share via Whatsapp

הזמר והשחקן הארי בלפונטה הלך לעולמו היום (שלשי) בגיל 96. לפי הדיווחים, בלפונטה מת כתוצאה מכשל לבבי בביתו שבמנהטן, ניו יורק. בלפונטה נולד בהארלם ב-1927 להורים ממוצא ג'מייקני.

בסוף שנות ה-40 החל להופיע במועדונים ברחבי ניו יורק, ובראשית שנות ה-50 החל להקליט את המוזיקה שלו. האלבום "קליפסו" שיצא ב-1956 הפך אותו לכוכב עולמי אחרי שנמכר ביותר ממיליון עותקים תוך שנה – האלבום היחיד המצליח ביותר שאי פעם יצא, עד אז. בין שיריו הידועים: Day-O (The Banana Boat Song) ו-Jump in the Line. בלפונטה התפרסם גם ככוכב קולנוע. ב-1957 כיכב בסרטו הגדול הראשון – "אי בשמש".

בלפונטה מצא את ייעודו והפך לפעיל חברתי בנושאי זכויות אדם, וספציפית המאבק של הקהילה האפרו-אמריקנית בארצות הברית. מסוף שנות ה-50 היה בלפונטה מעורב באופן ישיר במחאתם של הארגונים האפרו-אמריקניים השחורים השונים כנגד האפליה הממוסדת במדינה, ואף תמך כלכלית בד"ר מרטין לות'ר קינג, ממובילי המחאה.