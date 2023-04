כלב מי שלא בוכה: הקליפ החדש של לואיס קפלדי מציף את רגשות הגולשים

הקליפ של הזמר האהוב לואיס קפלדי מטריף את הגולשים. קפלדי הסקוטי מוכר בזכות בלדות מרגשות כמו Someone You Loved ו Hold Me While You Wait ששיתף את מעריציו לאחרונה בהתמודדות שלו עם תסמונת טורט הוציא את השיר החדש Wish You The Best המתאר, כרגיל, עצב מפרידה אבל הקליפ עצמו מספר סיפור קצת אחר – קשר בין אדם זקן וכלבו.

הקליפ מספר לנו על ג'ון פריי הקשיש וכלבו המתוק ווילו. פריי מרכיב את ווילו באופניו, והקשר בינהם נראה מלא אהבה. כשפריי הולך לעולמו, אנחנו רואים את ווילו העצוב שוהה ליד קברו, לילה ויום, חורף וקיץ. יום אחד מגיע דוור צעיר על אופניים דומות לשל פריי ומאמץ את ווילו לביתו וחיקו. למרות שנראה שנרקם בינהם קשר חם, בסוף אנחנו כצופים מבינים שווילו מצטרף מהר מאוד לבעליו בגן העדן.

למרות שהקליפ כבר שבועיים באוויר, רק ביומיים האחרונים אומת הטיק-טוק גילתה אותו, ואין ספור משתמשות ומשתמשים מעלים סרטונים שלהם לפני צפייה בו ואחריה, כשהם דומעים ומבקשים מהעוקבים שלהם לא לראות את הקליפ בגלל ההצפה הרגשית לה הוא גורם. גולשים רבים מתארים את הקליפ כחוויה הרגשית הכי מטלטלת שעברו.

"אנחנו לוקים בהאנשה, וההאנשה הזו פוגעת בכלבים"

"אני מכיר אנשים שנפרדו מכלבים, גם אני, ואני טוען שיש תקופה של אבל", מספר ל'דבר' אורן עדיקא, מומחה להתנהגות כלבים, ואחד ממאלפי הכלבים המובילים בארץ. "כלבים חיים פחות מאיתנו וקורה שאנחנו צריכים להיפרד מהם. הגעגוע קשה, כי זה מישהו שמקבל אותך בלי תנאים".

הגולשים שמצלמים עצמם צופים בקליפ של קפלדי, לא חוסכים בדמעות, התייפחות, אזהרות של הגולשים האחרים מפני צפייה בסרטון המרגש, ורבים מהם מצלמים עצמם מחבקים את הכלבים שלהם עצמם. "כלבים לא מרגישים אובדן, הם מרגישים שינוי בהרגלים", מבהיר עדיקא, לצד הרגש הגואה. "יש סיפורים של כלבים שהלכו לקברים של הבעלים, אבל האמת היא שהכלב שהגיע לשם זוכר שזו הייתה התחנה האחרונה של הבעלים, אבל אחרי כמה ימים שהוא לא יקבל מזון ומים שם, הוא ימשיך לחפש".

"יש לנו תפיסה רומנטית שכלב מתגעגע אלינו, שהוא חושב עלינו כשאנחנו לא נוכחים, לאנשים קשה לקבל את זה אבל זו האמת", אומר עדיקא. "הקליפ, וגם אנחנו לוקים בהאנשה, וההאנשה הזו פוגעת בכלבים".

בתקופת הקורונה הייתה נהירה ישראלית ועולמית לחברתם של בעלי חיים, בנסיון להפיג את הבדידות האנושית, אבל כשהחיים חזרו למסלולם, בני האדם, שהצורך שלהם בחברה נענה בצורות אחרות, זנחו אלפי כלבים לאנחתם.

"המניע של אנשים לגדל כלבים הוא רגשי, לא כי יש צורך לרעות כבשים", אומר עדיקא, "גם אני כשאיבדתי כלב היה לי קשה מאוד. יש תקופה של אבל. זה בסדר לבכות ולא לתפקד, לקחת כמה ימים של קושי, לא תמיד הסביבה מבינה, אומרים 'זה כולה כלב'. נוכחות של כלב היא משהו שמקל על הבדידות, גם אם חיים במשפחה".

למרות האפשרות הסבירה של פרידה מכלב שהולך לעולמו, עדיקא ממליץ לאמץ כלבים, "נכון שיש פרידה זה קורה לכולם, אבל החיבור הרגשי למישהו אחר עם כלב, שווה את זה".