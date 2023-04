בסיום כל אירוע ספורט גדול מתקיימת "ועידת עיתונאים" ("מסיבת עיתונאים" זאת המצאה ישראלית). מפגש מחייב בין הספורטאים לעיתונאי הספורט רגע אחרי שהמשחק מסתיים. מקום, שבדרך כלל מייצר שלל אמירות חסרות משמעות. למאמנים ולשחקנים, שמגיעים לאירוע, אין סבלנות לשאלות העיתונאים, שכבר רגילים לצטט קלישאות שחוקות. כמעט אף פעם לא נאמר שם משהו מעניין, מחדש או יוצא דופן. יש יוצאים מן הכלל אבל מדובר בהצגה, שלאף אחד מהמשתתפים אין ממש חשק לקחת בה חלק. את המאמנים והשחקנים – המועדון והליגה מחייבים, ואת הכתבים – העיתון או האתר מחייבים. נדיר לשמוע בחלל המנומנם הזה תשובה מעניינת.

בשבוע שעבר ליאניס אנדטוקומבו נמאס מהעמדת הפנים. קבוצתו, מילווקי באקס, שסיימה את העונה הסדירה במאזן הטוב ביותר בליגה, הפסידה בסיבוב הראשון של הפלייאוף למיאמי היט, וסיימה את העונה מוקדם מהצפוי. ב"ועדת העיתונאים", שהתקיימה לאחר המשחק נשאל הסנטר היווני שאלה די פשוטה אבל הוא היה עצבני והחליט לענות תשובה מורכבת.

אריק נהם, הכתב שמלווה את מילווקי עבור "האתלטיק" שאל:

"האם אתה רואה את העונה הזאת ככישלון?"

יאניס ענה: "האם אתה מקבל קידום בעבודה שלך כל שנה? לא. נכון? אז האם כל שנה שאתה לא מקבל קידום היא כישלון? בכל שנה אתה עובד עבור מטרה: לקבל קידום, לדאוג למשפחתך, לדאוג להורים שלך. זה לא כישלון. אלה הצעדים שאתה עושה לקראת הצלחה. מייקל ג'ורדן שיחק 15 שנים. הוא זכה בשש אליפויות. האם תשע השנים, שבהן הוא לא זכה באליפות הן כישלון. זה מה שאתה אומר לי?", תהה הסנטר היווני והוסיף, "אין כישלון בספורט. יש ימים רעים ויש ימים טובים. זה ספורט. השנה קבוצה אחרת תזכה. בעונה הבאה נחזור וננסה להיות טובים יותר, בתקווה שנוכל לזכות. ב-50 השנים שעברו מ-1971 עד 2021 בהן המועדון לא הצליח לזכות באליפות – אלה היו 50 שנים של כישלון? לא. אלו היו שלבים בדרך לזכייה. זכינו פעם אחת, ואני מקווה שנעשה את זה שוב בעתיד".

“There’s no failure in sports. There’s good days, bad days, some days you are able to be successful, some days you are not, some days it is your turn, some days it’s not. That’s what sports is about. You don’t always win.”

Giannis comments on “failure” pic.twitter.com/QxqkuSMP7b

— NBA (@NBA) April 27, 2023