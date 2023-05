מצרים מקימה את הנהר המלאכותי הארוך בעולם

"הדלתא חדשה" הוא פרויקט מצרי ענק, הנמצא כעת בבנייה. מדובר בנהר המלאכותי הארוך בעולם, באורך של 144 ק"מ, שנועד לסייע בהכשרת שטחי חקלאות בהיקף של כ-9,000 קילומטר רבוע, לטובת הבטחת ביטחון המזון.

חשיבות הפרוייקט גדלה לאור פלישת רוסיה לאוקראינה, שפגעה במשלוחי החיטה משתי המדינות למצרים – יבואנית החיטה הגדולה בעולם, והעלתה את מחיר החיטה.

הפרויקט ממוקם ממערב ל"דלתא הישנה" – השפך של נהר הנילוס לים, ומבוסס על מים מושבים ומי תהום.

מדובר בפרויקט התשתיות הגדול במצרים, לאורך הכביש מראווד-אל-פאראק את דאבה בצפון מערב המדינה. אספקת המים, בהינתן האקלים הים תיכוני, אמורה לאפשר חקלאות אינטנסיבית.

במצרים צופים שהפרוייקט, שאושר עוד ב2021, ייצר כ10,000 משרות ישירות ועוד 360,000 משרות בעקיפין, בהשקעה של מעל 5 מיליארד דולר.

בחודש שעבר הושלמו כ-35% מצנרת המים מתוך 22 קילומטר מתוכננים, ו-65% משטחי ה"נהר המלאכותי" בשטח פתוח, מתוך 92 קילמוטרים מתוכננים.

The New Delta Project, #Egypt, the largest man made river at 144kms long, which should help cultivate over 2.2 million acres of land, is now under construction.

The construction has been finished already at about 35% for the water pipes and other transmission methods, and 65% of… pic.twitter.com/uF5JPcxcha

