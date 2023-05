פיגוע ירי ליד בית כנסת בתוניסיה: שני יהודים ושני מאבטחים מקומיים נהרגו

שני יהודים ושני שוטרים מקומיים נהרגו הלילה (שלישי) באי ג'רבה שבתוניסיה, בפיגוע שכוון ככל הנראה נגד יהודים סמוך לבית הכנסת העתיק באי, בעת הילולת ל"ג בעומר המסורתית אליה מגיעים מאות יהודים וישראלים מדי שנה.

לפי ממשלת תוניסיה, המארחת את האירוע מדי שנה, מאבטח בבניין חיל הים המקומי רצח את המאבטח שלצדו, לקח את התחמושת שלו ויצא לעבר בית הכנסת. הוא ירה ללא הבחנה באזור בית הכנסת והרג קצין ביטחון מקומי ושני מתפללים, בני דודים מצרפת (42) ומתוניסיה (30) ששמם טרם פורסם. כוחות ביטחון ששמרו על בית הכנסת ירו במפגע והרגו אותו, ובשלב זה לא ידוע האם המאבטח השני שנהרג הוא היורה או מאבטח נוסף. 5 מאבטחים ו-4 מתפללים נוספים נפצעו באירוע.

Tunisia: Shots fired at El Ghriba synagogue in Djerba, where hundreds of Israelis and Jews were at the time pic.twitter.com/4DlYvkQfpf

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 9, 2023