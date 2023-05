בפעם השלישית ברציפות: צ'לסי זכתה בגביע האנגלי לנשים

צ'לסי זכתה היום (ראשון) בגביע האנגלי לנשים לאחר שגברה 0:1 על מנצ'סטר יונייטד בגמר. במהלך המשחק נשבר שיא הצופים במשחק מועדונים בליגה מקומית לנשים, כאשר 77,390 צופים מילאו את אצטדיון וומבלי בלונדון.

מנצ'סטר יונייטד אשר נהנית מעונה מדהימה בליגה בסופר-ליג האנגלית, קיוותה לנצל את המומנטום לזכייה בתואר ראשון בתולדותיה. יונייטד מובילה את הטבלה עם נקודה מעל צ'לסי, אך עם משחק אחד יותר.

