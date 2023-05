כשרואים אדם בוכה על קו הסיום של מרתון, לא ברור האם הוא עושה זאת משמחה או עצב. האם הוא שמח מכיוון ששבר את שיאו האישי, או האם הוא עצוב, כי פספס את השיא בחצי דקה. אין קשר בין ההתרגשות האישית הזאת למיקום הכללי בתחרות, כי במרתון, הקלישאה "כל אחד רץ את המרוץ שלו" היא נכונה.

אפשר לראות רץ, שמסיים את המרתון אחרי 3:59 שעות ושמח מאוד ולצידו רץ אחר, שסיים באותה תוצאה בדיוק, מאוכזב קשות. זה אומנם רק קו אבל עבור הרצים הוא מסמל סיום של תקופה והתפרקות רגשית על קו הסיום היא סצינה שכיחה ומובנת. הקו הזה הוא מגנט של רגשות ואי אפשר להישאר אדישים אליו, כרצים או כצופים.

***

בסוף השבוע האחרון התקיים בפעם הראשונה בליידס, אנגליה, "מרתון רוב בורו". מעל 12,000 משתתפים חצו את קו הסיום באצטדיון דיינגלי. כמו כל מרתון גם בליידס, קו הסיום סיפק מניפת רגשות רחבה, אבל את מירב תשומת הלב, תפס בצדק, רגע אחד יוצא דופן, שסיפק תמונת קו סיום מרגשת במיוחד.

קווין סיינפלד דחף את חברו הטוב, רוב בורו, שמשותק לכסא גלגלים בגלל מחלת ניוון שרירים, לאורך כל 42 הק"מ. שני מטרים לסיום סיינפלד עצר את עגלת הריצה, הרים את בורו על ידיו וחצה אתו את קו הסיום יחד. לפני המרתון סיינלפד אמר: "לפני שלושה שבועות רצתי את מרתון לונדון וכולם רצו לדעת את הזמן שלי. אבל במרתון ליידס זה ממש לא משנה. ככל שזה ייקח יותר זמן – יותר טוב, ככה אוכל לבלות יותר זמן עם חבר שלי".

Beautiful.

Kevin Sinfield carried Rob Burrow over the finish line at the end of the first Rob Burrow Leeds Marathon ???? pic.twitter.com/JFdd9XGgV4

— BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2023