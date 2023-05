נבחרת ישראל עד גיל 20 תפתח את הופעתה הראשונה במונדיאליטו: "רוצים להגיע הכי רחוק"

נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל 20 תפתח מחר (ראשון, 21:00, שידור בכאן 11) את הופעתה ההיסטורית במונדיאליטו, מול נבחרת קולומביה, באצטדיון סיודד דה לה פלאטה בבואנוס איירס. הנבחרת של המאמן אופיר חיים העפילה לטורניר לאחר שהגיעה עד לגמר היורו נגד והפסידה 3:1 לאנגליה. ישראל הוגרלה לבית 3 עם שלוש נבחרות: קולומביה, סנגל ויפן.

בהיעדרו של כוכב הנבחרת, אוסקר גלוך, ההרכב המשוער למשחק הפתיחה יכלול את: תומר צרפתי, עיליי פיינגולד, אור ישראלוב, סתיו למקין, רוי רביבו, אילי מדמון, אל ים קנצפולסקי, תאי עבד, אריאל לוגסי, רן בנימין (ענאן חלאיילה) ודור תורג'מן.

קפטן הנבחרת, איליי מדמון, במפגש עם הקהילה היהודית בבואנוס איירס: "להגיע למונדיאל עד גיל 20 זה מעמד מאוד מרגש וזאת זכות גדולה להיות פה. אנחנו שמחים ונרגשים. אנחנו רוצים להגיע הכי רחוק גם פה ולא באנו רק לסמן וי על ההשתתפות בטורניר. תודה רבה שבאתם, נעשה הכל כדי לשמח אתכם ואנחנו מקווים שתגיעו לתמוך בנו גם במשחקים".

עוד לפני שישראל עלתה למונדיאליטו, אירוח הטורניר הוענק ב-2019 לאינדונזיה – מדינה מוסלמית שאיתה אין לישראל יחסים דיפלומטיים. אינדונזיה אינה מדינת כדורגל מסורתית, ואירוח אירוע בסדר הגודל הזה היה הזדמנות פז עבורה לדחוף קדימה את הענף במדינה. אחרי שישראל זכתה בכרטיס המפתיע, גברו הקולות במדינה נגד כניסתה של נבחרת ישראלית. בעקבות ראשי בפיפ"א החליטו לשלול מהמדינה את אירוח האליפות ולהזיז את הטורניר לארגנטינה.

24 נבחרות ישתתפו בטורניר. הן חולקו לשישה בתים, שבכל אחד מהם ישחקו ארבע נבחרות. ההגרלה נעשתה בצורה כזו ששתי נבחרות מאותה יבשת לא יכולות לשחק יחד, וכך נמנעה ישראל מבית משותף עם נבחרות חזקות כמו צרפת, אנגליה ואיטליה.

אז מה קורה בשלב הבתים? בכל בית, כל נבחרת מקיימת שלושה משחקים – אחד נגד כל יריבה. בסיום משחקי הבתים, שתי הראשונות מכל בית עולות לשמינית הגמר. אליהן יצטרפו ארבע הנבחרות הטובות ביותר מבין שש הנבחרות שסיימו במקום השלישי.

The #U20WC kicks off today! Which of the qualified nations will triumph? ????

