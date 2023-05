open more

הפילוסוף סלבוי ז'יז'ק אמר שעבור מעריצים מושבעים של אלפרד היצ'קוק, כל דבר בסרטיו הוא בעל משמעות. זה נכון. אבל רק משום שסרטי היצ'קוק הם באר ללא תחתית של משמעויות ורמזים, פרי מוחו הקודח של אחד הקולנוענים המורכבים והאובססיביים לפרטים (ולא רק לפרטים) שקמו לאומנות השביעית.

לא בכדי היצ'קוק הוא, אולי, הבמאי שנעשו עליו הכי הרבה סרטים תיעודיים ונכתבו על סרטיו הכי הרבה מחקרים. מדי שנה יוצאים עוד ועוד ספרים, שבוחנים עוד ועוד היבטים בסרטיו, 43 שנים אחרי מותו. יש אפילו ספר שנכתב על הסרטים שהיצ'קוק רצה לביים, אך מעולם לא הגיעו לשלב ההפקה.

כל הטירוף (המוצדק) הזה סביב היצ'קוק, לא הפריע למארק קאזנס, במאי דוקומנטרי מוערך, אירי שמתגורר בסקוטלנד, ובין היתר יצר סדרה בת 15 שעות על ההיסטוריה של הקולנוע – לביים סרט תיעודי חדש על היצ'קוק.

הסרט "קוראים לי אלפרד היצ'קוק" (My Name is Alfred Hitchcock, 2022) הוקרן בכמה פסטיבלים בעולם, ובשבוע שעבר הגיע גם לפסטיבל דוקאביב בסינמטק תל אביב. שני היבטים מרכזיים מקנים לסרט הזה הצדקת קיום והופכים אותו למעניין. הראשון קשור לטכניקה, והשני לתוכן.

ההיבט הראשון הוא הקריינות בסרט. המספר הוא לא אחר מאשר היצ'קוק עצמו, שחזר מן המתים, ו"מדבר" באמצעות חקיין בריטי בשם אליסטר מק'גואן. היצ'קוק-המספר, לא רק מספר על סרטיו (בטכניקה שנעשתה גם בסדרה "היומנים של אנדי וורהול" בנטפליקס), אלא גם משעשע את הצופים, מראה שהוא מעודכן בנעשה במאה ה-21 (הוא מזכיר טלפון חכם ומיינדפולנס), ומשלב משפטים שנשמעים כמו ציטוטים של היצ'קוק האמיתי. למשל: "כשהדמות שלך רוצה שהזמן יואץ – תאט אותו" (טיפ קולנועי גאוני, תודו).

ההיבט השני מתייחס לנושאים שבאמצעותם קאזנס בוחן את הפילמוגרפיה של היצ'קוק. הוא מניח בצד את הטייטלים הקבועים: טעות בזיהוי, רדיפת שווא, אימהות ובנים, מוטיבים דתיים, תיאוריה פמיניסטית, יחסי גברים-נשים, הומוסקסואליות, אובססיה וכן הלאה, ומציע הסתכלות שונה ועדכנית על הדברים.

קאזנס בוחן את סרטי היצ'קוק באמצעות שישה נושאים: בריחה, משיכה, בדידות, זמן, סיפוק וגובה. אפשר להתייחס לחלק מהנושאים הללו כנקודת מבט אחרת על נושאים ידועים. למשל, מוטיב קבוע בסרטים של היצ'קוק הוא נפילה, ונפילה הרי קורית מגובה. באותה מידה, בריחה היא צד אחר של רדיפה. ועדיין, גם מעריצים אדוקים של היצ'קוק יגלו דברים חדשים, באמצעות ששת הנושאים הללו.

אגב, הירידה של קאזנס לפרטים מדהימה. לא אתפלא אם הוא עצר כל פריים בכל סרט של היצ'קוק ובדק מה קורה בו. הוא גם נתן הרבה דוגמאות מהסרטים הבריטיים המוקדמים והפחות ידועים של היצ'קוק, שבדרך כלל ניצבים כבנים חורגים מול הקלאסיקות ההוליוודיות. ניכר שמדובר במנתח מוח מיומן, שניתח את אחד המוחות האפלים והמרתקים בתולדות הקולנוע.

