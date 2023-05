"מלכת הרוקנ'רול": הזמרת טינה טרנר הלכה לעולמה בגיל 83

הזמרת טינה טרנר, חלוצת הבלוז-רוק האגדית, הלכה לעולמה בגיל 83 בביתה שבשווייץ. בשנים האחרונות התמודדה טרנר עם מחלת הסרטן, לאחר שאובחנה ב-2016. ב-2017 עברה השתלת כליה.

בהצהרה שהתפרסמה נמסר כי "טינה טרנר, 'מלכת הרוקנ'רול', מתה היום בשלווה בגיל 83 לאחר מחלה ממושכת בביתה בקוזנכט שליד ציריך, שוויץ. יחד איתה, העולם מאבד אגדת מוזיקה ומודל לחיקוי".

טרנר הייתה אחת מאמני ההקלטות הגדולים בכל הזמנים, וידועה בזכות להיטים כמו "What's Love Got to Do with It" ו-"The Best". היא זכתה בפרסים רבים כולל פרס גראמי וכן נכנסה להיכל התהילה של הרוק אנד רול.

טרנר נולדה בשם אנה מיי בולוק בנאטבוש, טנסי שבארצות הברית. היא גדלה בחיק סבה וסבתה מצד אביה שהיו נוצרים-בפטיסטים אדוקים, וגם שימשו כאנשי כמורה בכנסייה המקומית. טרנר החלה את דרכה המוזיקלית בשנת 1958 בעזרתו של המוזיקאי והמפיק אייק טרנר, שהיה זה שהעניק לה את שם הבמה טינה, ובהמשך גם את שם משפחתה לאחר שהתחתנו בשנת 1962.

ב־1999 הוציאה טרנר את אלבום האולפן האחרון שלה עד כה, "עשרים וארבע שבע". האלבום לא נחל הצלחה כדוגמת אלבומיה הקודמים, אך הצליח במכירות והגיע במצעד מכירות האלבומים בבריטניה למקום ה-9, ומכר קרוב כ-7 מיליון עותקים.