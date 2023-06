"יאללה בלגן": רובי וויליאמס כבש את פארק הירקון

open more

כ-40 אלף איש הגיעו לצפות ברובי וויליאמס שחזר לשעשע את הקהל הישראלי. וויליאמס, פתח את המופע בשיר Let Me Entertain You ונראה שהקהל, שעשה הפסקה מקפלן, ניזכר כמה כיף היה בניינטיז.

הזמר הבריטי, שנמצא בסיבוב ההופעות העולמי שלו הציג עצמו "קוראים לי רובי פאקינג וויליאמס, זו הלהקה שלי, זה התחת שלי – יאללה בלאגן!". הוא שר כמעט את כל הלהיטים הגדולים שלו, אבל אחד השיאים של הערב הגיע כשוויליאמס הזמין לבמה את נגה ארז לשיר איתו את הלהיט kids שבמקור ביצע עם קיילי מינוג. בסיום השיר הוא חיבק את ארז וכינה אותה "אחת האמניות הטובות בעולם והיא משלכם, מישראל".

וויליאמס הרבה לדבר בהופעה עם הקהל עד שנראה לעיתים שהוא מעדיף לדבר מאשר לשיר. לפני שביצע את ההדרן, שיתף וויליאמס את הקהל בכך שאשתו יהודייה ולכן ילדיו גם הם יהודים והמסורת חשובה לו. אז חשף את הקעקוע שעל זרועו עם המילה 'שימחה' בעברית. הוא שיתף באהבתו לישראל, "יש פה משהו שאין במקומות אחרים, לא בלונדון ולא בלוס אנג'לס. אני יודע מי אתם ואתם חשובים לי. מיוחד מאוד להיות פה".

הוא הוסיף, "כשאני עוזב אתכם הערב אני רוצה שתדעו שאני מלא הכרת תודה שהייתם פה כל השנים, למרות כל מה שהאנשים שחיים בישראל עברו ועוברים".

ההדרן היה השיא הגדול של ההופעה, כשוויליאמס עלה לבוש בגלימה מוזהבת ושר את להיטיו No Regrets, She's The One וכמובן את Angels. המופע לווה במסכי ענק ופירוטכניקה אבל נראה שמתחם הגולדן רינג הענק יצר הפרדה בין מסת הקהל המרכזית לבמה והורגש חוסר במסכים נוספים שיסייעו לקהל לראות טוב יותר את ההופעה.

מחמאה גדולה מגיעה לרכבת ישראל שאפשרה להמונים לחזור לביתם בשלום והעמידה כמות מכובדת של סדרנים, פקחים ורכבות לטובת הקהל הרב, למרות השעה המאוחרת.