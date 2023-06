לפחות 280 הרוגים ו-900 פצועים בתאונת רכבות בהודו

280 בני אדם נהרגו ו-900 נפצעו בהתנגשות בין שתי רכבות נוסעים בהודו אמש (שישי). התאונה התרחשה חבל באלאסור במדינת אודישה, 220 קילומטר דרום מערבית לכלכותה.

מלחצים טיפסו במהלך הלילה על הריסות הקרונות ופרצו את הדלתות והחלונות במטרה לחלץ לכודים. עד כה חולצו 280 גופות, כך עדכן סודהנסו סראנגי מנהל מחלקת הכבאות וההצלה של אודישה. עוד הוסיף כי 800 נוסעים אושפזו בבתי חולים, חלקם במצב אנוש.

"עד 22:00 הצלחנו לחלץ ניצולים, לאחר מכן הוצאנו רק גופות", אמר סראנגי, "זה טראגי מאד. לא ראיתי דבר כזה בכל הקריירה שלי".

לפי גורמים רשמיים, 1,200 מחלצים ו-115 אמבולנסים משתתפים בניסיונות החילוץ, לצד 45 יחידות טיפול ניידות שהגיעו לאזור התאונה במהלך הלילה.

לפי אמיתבאה שארמה, דובר רשות הרכבות הממשלתית, התאונה התרחשה לאחר ש-10 עד 12 קרונות מרכבת אחת ירדו מן הפסים במהלך נסיעה, וחלקים מן הקרונות התנגשו ברכבת נוסעים נוספת שנסעה במסילה הנגדית, וגרמו לשלוש קרונות לרדת מהפסים.

"אנשים נפלו אחד על השני" העידה ונדה קלדה, נוסעת שחולצה מהרכבת, "יצאתי מהשירותים, ופתאום הרכבת התהפכה, איבדתי שיווי משקל, והכל הסתובב".

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023