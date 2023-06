אחרי מהפך אדיר: ברצלונה ניצחה את וולפסבורג וזכתה בליגת האלופות לנשים בכדורגל

קבוצת הנשים ברצלונה זכתה הערב (שבת) בליגת האלופות בכדורגל, בפעם השנייה בתולדותיה. האלופה הספרדית ניצחה 2:3 את וולפסבורג הגרמנית אחרי מהפך אדיר. אווה פייור (3) ואלכסנדרה פופ (37) העלו את הגרמניות ליתרון מבטיח במחצית הראשונה. פטריסיה גיחארו השוותה תוך שתי דקות (48 ו-50) ופרידולינה רולפו (70) השלימה את המהפך הספרדי.

ברצלונה היא הכוח העולה בכדורגל האירופאי, הקבוצה זכתה בפעם הרביעית ברציפות בליגה הספרדית והעפילה בפעם הרביעית בחמש העונות האחרונות לגמר ליגת האלופות. ברצלונה זכתה בתואר ב-2020/21 לאחר שניצחה בגמר את צ'לסי והפסידה פעמיים בגמר בעונות 2018/19 ובעונה שעברה לליון הצרפתית.

זאת הייתה ההופעה השישית של וולפסבורג בגמר ליגת האלופות. הקבוצה הגרמנית זכתה פעמיים ברציפות בעונות 2012/13 לאחר ניצחון על ליון ו-2013/14 עם ניצחון על טורסו השבדית. וולפסבורג הגיעה שלושה פעמים נוספות לגמר בעונות 2015/16, 2017/18 ו-2019/20, אך בכולם הפסידה לליון.

בדקה ה-3 לחץ של וולפסבורג על הגנת ברצלונה, הוביל לחטיפת כדור של אווה פייור מלוסי ברונז, ליד רחבת ברצלונה. החלוצה הפולנית זיהתה את המיקום הלא טוב של השוערת סנדרה פאניוס ובבעיטה חזקה לחיבורים קבעה 0:1 מהיר לזכות הגרמניות.

ברצלונה לחצה על השער הגרמני במטרה להשיג את השוויון. למרות זאת, דווקא וולפסבורג כבשה את השער השני במשחק. בדקה ה-37 הקפטנית סווניה הות' הוציאה התקפה מהירה, מסרה לפייור בצד שמאל שהגביהה את הכדור לתוך הרחבה וכוכבת הקבוצה, אלכסנדרה פופ נגחה את הכדור פנימה. 0:2 וולפסבורג.

ברצלונה פתחה את המחצית השנייה בסערה. בדקה ה-48 קרוליין גראהם הנסן קבלה את הכדור בצד ימין של ההתקפה, חדרה לרחבה עם מסירה לעצמה והעבירה כדור רוחב לפטריסיה גיחארו שכבשה בבעיטה. 1:2 וולפסבורג.

לאחר שתי דקות ברצלונה ניצלה את המומנטום והשוותה את התוצאה. קיירה וולש חטפה את הכדור והעבירה אותו לאיטנה בונמטי שהגביהה את הכדור מהאגף הימני ופעם נוספת זאת הייתה גיחארו, הפעם בנגיחה שכבשה לזכות בארסה. 2:2.

בדקה ה-70 שחקנית ההתקפה הברזילאית ג'ייסה, שניות אחרי כניסתה למשחק, קיבלה כדור בצד ימין של ההתקפה והעביר כדור רוחב למריונה קלדנטיי, הגנת וולפסבורג לא הצליחה להרחיק את הכדור וקלדנטיי מסרה תוך גלישה לפרידולינה רולפו שכבשה מקרוב את השלישי של ברסה.

בדקה ה-89 התרחש רגע מרגש, כאשר הכוכבת הספרדית, פעמיים שחקנית השנה בעולם, אלכסיה פוטיאס, עלתה לראשונה העונה לליגת האלופות במדי ברצלונה, לאחר היעדרות של כמעט שנה מהמגרשים בעקבות פציעה.

