כ-60 אלף צופים צפויים להגיע למופע של גנז אנד רוזס הערב בפארק הירקון

כל הכרטיסים למופע של להקת "גנז אנד רוזס" שיתקיים הערב (שני) בפארק הירקון, נמכרו מראש. לדברי ההפקה, כ-60 אלף צופים יגיעו לצפות בלהקת הרוק האמריקנית שמגיעה בפעם הרביעית לישראל.

הלהקה שכוללת את אקסל רוז, סלאש ודאף מקגאן, הגיעה במטוסה הפרטי לישראל במהלך סוף השבוע. הלהקה שהוציאה שישה אלבומים, צפויה לשיר במשך כשלוש שעות 30 מתוך הלהיטים הרבים שלה, ביניהם Sweet Child O' Mine, Don't Cry, November Rain, Knockin' on Heaven's Door, Paradise City, Welcome to the Jungle ו-Live and Let Die.

את הערב תפתח בשעה 18:00 להקת הרוק הישראלית "איפה הילד" שתחגוג 30 שנה לאלבומה הראשון "זמן סוכר".

בסיום האירוע, תתוגבר תנועת הרכבות מתחנת ת"א האוניברסיטה:

תופעלנה שתי רכבות מיוחדות (מספרים 8180,8182), אשר תצאנה מתחנת ת"א האוניברסיטה ותעצורנה בתחנות: הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה מערב, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה, מרכזית המפרץ, קריית חיים, קריית מוצקין, עכו, נהריה (תחנה אחרונה). שעות יציאה משוערות: 23:25,23:50.

תופעלנה שתי רכבות מיוחדות (מספרים 8698, 8696), אשר תצאנה מתחנת ת"א האוניברסיטה ותעצורנה בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב, הרצליה (תחנה אחרונה). שעות יציאה משוערות: 23:20,23:40.

תופעלנה שתי רכבות מיוחדות (מספרים 8697,8699), אשר תצאנה מתחנת ת"א האוניברסיטה ותעצורנה בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, צומת חולון, בת ים יוספטל, ראשל"צ משה דיין, יבנה מערב, אשדוד עד הלום, אשקלון (תחנה אחרונה). שעות יציאה משוערות: 23:10, 00:01.

נוסעים שיעדם תחנות שדרות, נתיבות, אופקים ובאר שבע, יעלו על הרכבת המיוחדת שמספרה 8697, אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:10 (זמן יציאה משוער), ויבצעו החלפת רכבות בתחנת אשקלון על מנת להמשיך ליעדם.

עבור נוסעים בתחנות אלה יוארך מסלולה של רכבת מספר 291, היוצאת מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:49 וזו תעצור גם בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון האוניברסיטה (תחנה אחרונה).

תופעל רכבת מיוחדת (מספר 8139), אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה ותעצור בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, נתב"ג, פאתי מודיעין, מודיעין מרכז (תחנה אחרונה). שעת יציאה משוערת: 23:55.

בנוסף, תתווספנה עצירות לרכבות הסדירות (מספר 134, מספר 136) היוצאת מידי לילה מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעות 23:01, 00:01 לכיוון חיפה ונהריה והן תעצורנה גם בתחנות הרצליה, בית יהושע, נתניה וחדרה מערב.

כמו כן, יועמדו רכבות כונניות אשר יופעלו בהתאם לביקושים.