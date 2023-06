ברונו מארס יופיע בישראל בסוכות

קיץ בינלאומי: הזמר ברונו מארס יגיע להופעה אחת בלבד בפארק הירקון גני יהושוע בחול המועד סוכות. זוהי הפעם הראשונה שבה מגיע מארד להופיע בישראל.

הזמר האמריקאי הוציא למעלה מ-200 מיליון סינגלים וזכה 14 פעמים בפרס הגראמי מתוך 30 פעמים בהם היה מועמד. מארס נחשב לאחד אחד האמנים הבינלאומיים הפופולריים גם בישראל ורבים משיריו היו להיטי ענק ברדיו הישראלי, בסטרימינג וברחבות, דוגמת Uptown Funk, Locked Out of Heaven, 24K Magic ו -Just the Way You Are.

הזמר זכה להצלחה ויראלית גדולה גם בצמד Silk Sonic שבו הוא חבר, יחד עם הראפר אנדרסון פאק, סמפולים משיריו מופיעים בלהיטי טיקטוק רבים ותחייה מחודשת לשירו When I Was Your Man שצוטט השנה בלהיט הענק של מיילי סיירוס Flowers.

מחירי הכרטיסים מתחילים ב-385 שקלים ומכירתם תתחיל היום (רביעי) לקהילת Live Nation – החל מהשעה 18.00. כאן ולקהל הרחב – מחר החל מהשעה 08.00 כאן.