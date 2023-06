סכום חסר תקדים: 110 מיליון דולר מפרסי הזכייה במונדיאל הנשים יחולקו ישירות לשחקניות

התאחדות הכדורגל העולמית פיפ"א הודיעה אתמול (חמישי) שתחלק 110 מיליון מתוך 152 מיליון דולר שפרסי הזכייה במונדיאל הנשים, שיערך הקיץ באוסטרליה וניו זילנד, ישירות לשחקניות הנבחרת. לפי החלוקה שפורסמה, כל אחת משחקניות שישתתפו בטורניר יקבלו לפחות 30 אלף דולר, כאשר שחקניות הנבחרת הזוכה יקבלו 270 אלף דולר.

ביחס לכך שהשכר הממוצע של שחקנית כדורגל, לפי מחקר של פיפ"א ב-2022, הוא 14 אלף דולר בשנה, חלק משחקניות הנבחרות השונות ירוויחו באופן אוטומטי יותר כסף במהלך הטורניר משנה של משכורת בקבוצות השונות. בנוסף, נשיא פיפ"א ג'יאני אינפנטינו, חשף כי 1,032,884 כרטיסים כבר נמכרו לטורניר, שעולים על סך המכירות לצרפת 2019.

The 2023 Women's World Cup in Australia & New Zealand has now sold more than 1 million tickets.

The tournament is on pace to break the 2015 record in Canada. pic.twitter.com/vkIJruvhUJ

