ראש ממשלת איטליה לשעבר סילביו ברלוסקוני הלך לעולמו בגיל 86

אש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, הלך לעולמו בגיל 86, כך דווח הבוקר (שני) באיטליה. ברלוסקוני כיהן שלוש קדנציות כראש ממשלת איטליה בשנים 1994–1995, 2001–2006 ו-2008–2011, מטעם מפלגת "פורצה איטליה". בנוסף היה נשיא ובעלים של קבוצת הכדורגל מילאן.

בספטמבר 2022 נבחר לסנאט, אחרי שנים ארוכות שבהן הורחק מתפקידים ציבוריים בעקבות הרשעה בהונאת מס ב-2013. ברסלוקוני שקל להתמודד על הנשיאות, תפקיד סמלי בעיקרו, אך בינואר השנה הודיע על הסרת מועמדותו.

לאורך הקריירה הפוליטית שלו הסתבך בכמה וכמה פרשות פליליות. למרות שלל הפרשות המשפטיות של ברלוסקוני הוא מעולם לא ישב מאחורי סורג ובריח, וככל הידוע הוא הורשע רק פעם אחת.

לפני כחודשיים זוכה ממתן שוחד לעדים בפרשת ה"בונגה בונגה" שרודפת אותו זה יותר מעשור. ברלוסקוני הועמד לדין באשמה ששילם ל-24 בני אדם, בהם אורחות צעירות רבות שהשתתפו במסיבות החשק שלו, כדי שימסרו עדות שקר במשפט קודם שנערך לו בפרשת המין (שגם בו זוכה).

הפרשה התפוצצה ב-2010, ובמוקד שלה מסיבות שערך בווילה שלו במילאנו – ושלטענת התביעה נשים צעירות קיבלו כסף כדי להשתתף בהן ונהגו לחשוף עצמן בפני מי שכיהן אז כראש הממשלה.

ברלוסקוני נולד במילאנו בשנת 1936. הוא השלים תואר במשפטים בהצטיינות. ב-1965 הוא נישא לקרלה אלווירה דאל'אוגליו ונולדו להם שני ילדים, מריה אלווירה ופייר סילביו. השניים התגרשו בשנת 1985. הוא נישא בשנית בשנת 1990 לשחקנית וורוניקה לאריו, ונולדו להם שלושה ילדים, ברברה, אלינורה ולואיג'י. בסך הכול הוא סב לעשרה נכדים.

ב-1980 הקים ברלוסקוני את רשת הטלוויזיה המסחרית הראשונה באיטליה, לאחריה פיתח רשתות מסחריות נוספות בצרפת, גרמניה וספרד. הוא רכש את הוצאת הספרים האיטלקית "מונדאדורי" והפך למוציא לאור הגדול ביותר באיטליה של ספרים ומגזינים.

