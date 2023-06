לראשונה כריסטינה אגילרה תופיע בארץ

כוכבת הפופ הבינלאומית כריסטינה אגילרה תגיע להופעה בארץ בפעם הראשונה אי פעם. ההופעה תתקיים בלייב פארק ראשון לציון ב-10 לאוגוסט. מכירת הכרטיסים החלה היום (חמישי) בשעה 10:00 באתר טיקטמאסטר.

אגילרה מהזמרות המשפיעות ביותר בעולם הפופ ומי שרשמה שיא מכירות בקטגוריית הפופ של המאה ה-21 מגיעה לישראל, לחגוג 25 שנות פעילות מוזיקלית במסגרתן זכתה באין ספור פרסים ותארים וביניהם 5 פרסי גראמי. אגילרה דורגה על ידי מגזין הרולינג סטונס כאחת מ- 100 הזמרים הגדולים של כל הזמנים, מגזין פורבס דרג אותה כאמן המצליח ביותר של העשור הראשון של המאה ה-21, ומגזין טיים דרג אותה כאישה המשפיעה ביותר בשנת 2007.

שירה Beautiful הגיע למקום השני במצעד העשור של גלגלצ, ושאר להיטיה בהם: Genie In A Bottle, Hurt Ain’t No Other Man, Fighter ,Candyman Dirrty, What A Girl Wants , Can't Hold Us Down ו- Come On Over, כבשו את מצעדי ההשמעות והמכירות בכל רחבי העולם.