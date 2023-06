גריינט תומאס בדיוק סיים את אחד הקטעים הקשוחים ב"טור דה פראנס" והוא שוכב על מיטת הטיפולים ומקבל עיסוי. מנצח הטור הצרפתי ב-2018, כבר בן 36 וזה הטור ה- 14 שלו. הניסיון ניכר על פניו וגם הכאב. את הקטע הוא סיים במקום הרביעי אחרי מאבק מתיש ממש עד קו הסיום מול גאודו, שצעיר ממנו ב-12 שנים. תומאס שוכב על הבטן והמצלמה של נטפליקס מתמקדת בפניו. הוא סחוט לגמרי ואז הוא אומר: "זה סדיסטי" ומסכם במילה אחת את האופי של תחרות הסיבולת הקשה ביותר בעולם, "הטור דה פראנס".

כשצופים ב"טור דה פראנס" בטלוויזיה, רואים את הנופים עוצרי הנשימה של הרי הפירנאים והאלפים. רואים את המבנים העתיקים וההיסטוריים של צרפת ואפשר לראות את המחוות היפות של הצופים, שנמצאים לצדי הדרך, לרוכבים. מה שקשה לראות בשידור הישיר בטלוויזיה הם רגשות.

Go inside the world's most grueling bike race in Tour de France: Unchained, a new docuseries from the the producers of Formula 1: Drive To Survive. Now on Netflix. pic.twitter.com/4G9w9cCzWt

— Netflix (@netflix) June 8, 2023