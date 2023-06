מהומות בפריז: 249 שוטרים נפצעו ו-875 מוחים נעצרו

מהומות בפריז: 875 נעצרו ביממה האחרונה (שישי) ו-249 שוטרים נפצעו. הפורעים בזזו הלילה בין חמישי לשישי עשרות חנויות, ניפצו חלונות ראווה ברחוב ריבולי, ושרפו פחי אשפה, מכוניות, אוטובוסים ותחנות אוטובוס. מקרון גינה את התפרצות האלימות ואמר שזהו "ניצול בלתי מתקבל על הדעת של מותו הטרגי של נער".

המהומות בין כוחות הביטחון לבין מפגינים הזועמים פרצו לפני שלושה לילות לאחר ששוטר הרג את נאהל בננטר, נער בן 17 ממוצא אלג'יראי ומרוקאי. המהומות התפשטו לערים נוספות בצרפת ואף לבריסל. תיעודים של מהומות ושריפות הוקרנו ברשתות הטלוויזיה הצרפתיות. ההסלמה מגיע אחרי שהשוטר היורה התנצל בפומבי ורשויות החוק הודיעו כי הוא יועמד לדין.

נשיא צרפת עמנואל מקרון קיים היום ישיבת חירום שניה מאז פרוץ המהומות, יחד עם שריו הבכירים. עם תום הישיבה גינה את הפורעים והצטער על מותו של הנער. אמש הייתה קלאמאר, פרבר פריזאי בן 54 אלף תושבים, לעיר הראשונה שמכריזה על עוצר לילי בעקבות המהומות, והיא תאכוף אותו מדי לילה מ-21:00 עד 6:00 החל מהיום ועד ליום שני, היום שבו מסתיימת בצרפת חופשת סוף השבוע.

בשתי עיירות נוספות הוכרז על עוצר, כללי או מלא. קודם לכן הכריזו הרשויות באזור פריז כי שירותי האוטובוסים והחשמלית יופסקו מוקדם מהרגיל, כדי שהתחבורה הציבורית לא תהפוך מטרה לבריונים ולוונדליסטים. למעלה מ-40 אלף שוטרים הוצבו במרכזי הערים הלילה כדי להתמודד עם הפורעים.

A large shopping center in the suburbs of Paris is completely destroyed by fire. #FranceRiots pic.twitter.com/75Q78qVj0b

המחאה בעקבות מותו של נאהל התפשטה גם מחוץ לצרפת. בבירת בלגיה בריסל נעצרו 63 בני אדם בעימותים על רקע דומה, בהם 47 קטינים. בעימותים בבלגיה, שהתמקדו בשתי שכונות בפרברי בריסל, הועלו באש שתי מכונות וכמה פחי אשפה.

???????? Total anarchy reigns in France at the moment, the situation is worse than in 2005, chaos broke

???????? In Paris, police stations are burning, schools destroyed, looting at every turn, over 70 big fires right now not counting cars, garbage cans and everything else.

???????? In… pic.twitter.com/fez3GkIcig

— Spriter Team (@SpriterTeam) June 29, 2023