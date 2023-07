הפה הגדול מכה שוב: מוריסי סחף את הקהל בשוני ונשמע רלוונטי מתמיד

הקהל בשוני היה מורכב ברובו מבני 40 פלוס, רבים מהם לובשים חולצות שחורות שנמכרו לאורך הקריירה בת ארבעת העשורים של מוריסי.

לפני תחילת ההופעה הוקרנו ברצף במשך חצי שעה קליפים קצרצרים שמהווים את שורשי היניקה של הרוק, הפופ והפאנק הבריטי משנות ה-50 המאוחרות עד זיגי סטארדאסט. ואז עלה מוריסי, אלגנטי וזקוף, לובש חולצת משי שחורה.

לקול מחיאות הכפיים, פתח הטרובדור הבריטי בקריאות "בנימינה, בנימינה", שהפכו במהרה לביצוע של Suedehead. מוריסי, שנמצא באמצע סיבוב הופעות ארוך שהתחיל אי שם במרץ, נראה מרוצה מהקהל הנאמן, ובעיקר מקבוצת צעירים שעמדה קרוב לבמה ונראה שהם מכירים את כל המילים, למרות גילם הצעיר.

הקהל הבוגר יותר הגיע ללא ספק לשמוע את השירים של הסמית'ס, שהספיקה להוציא ארבעה אלבומים בלבד, אבל נחרטה עמוק בנפש הקולקטיבית של מעריצי הרוק הבריטי. מוריסי של הסמית'ס הבליח עם ארבעה שירים בלבד: Stop Me If You Think You've Heard This One Before, Sweet and Tender Hooligan ו-Half a Person.

בקצב מסחרר הגיעו הלהיטים של מוריסי, Alma Matters, Irish Blood, English Heart, Our Frank. קצרים, מדויקים ובעיקר עם סאונד חד וחזק. בכלל, החוויה המוזיקלית בשוני מדויקת, רואים ושומעים את הלהקה מכל מקום, בלי תיווך של מסכי ענק ופירוטכניקה מוגזמת.

העיסוק של מוריסי באקטואליה לא פסח גם על ההופעה הנוכחית. כשברקע תמונה של מהגר צרפתי חבול מובל על ידי שוטרים צרפתים, שאל מוריסי: "מי יציל השבוע את צרפת, מי יציל את פריז, ואז החל לשיר את I'm Throwing My Arms Around Paris.

מוריסי המשיך עם צרפת ועלה עם שיר חדש בשם Notre Dame שהוא שר לראשונה כשברקע קליפ של השריפה שפרצה בכנסייה המפורסמת בפריז. המורד המזדקן שלא נס ליחו לא מדלג גם על ביקורת על התקשורת הישראלית ומספר שבעיתון ישראלי קראו לו הבוקר "מעצבן". "כשאלך מחר בבוקר למשרדים שלהם, אירק עליהם ואשרוף אותם, אז הם באמת יקראו לי מעצבן".

להדרן חזר מוריסי כשהוא לובש חוצה שחורה שעליה תמונה של ג'יימס דין עם הכיתוב Israel על המצח. מכונות עשן מבעירות את הבמה עם רקע אדום והוא מבצע את Sweet And Tender Hooligan. בסיום השיר, הקהל באקסטזה ומוריסי מוריד את החולצה, זורק אותה לקהל ועוזב את הבמה חצי עירום, מותיר את הקהל מול קליפ מזעזע שבו רואים בלופ צעיר שיורה לעצמו בראש.

הרוקר המזדקן בעל הפה הגדול עשה זאת שוב, ונראה שהקהל הישראלי לא רוצה שיעזוב.