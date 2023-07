זלנסקי ביקר באי הנחשים לציון 500 ימים למלחמה: "האי החופשי של אוקראינה החופשית"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ביקר היום (שבת) באי הנחשים שבים השחור לציון 500 ימים למלחמה נגד רוסיה. האי נכבש בתחילת המלחמה, אך רוסיה נסוגה ממנו ביוני 2022.

"האי החופשי של אוקראינה החופשית", אמר זלנסקי. "אני מודה לכל מי שנלחם כאן נגד הכובשים. אנו מנציחים את הגיבורים שהקריבו את חייהם בקרב הזה – אחד מהחשובים ביותר במלחמה".

500 days of the full-scale war.

Snake Island. The free island of free Ukraine.

I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.

Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023