"שינוי האקלים יוצא משליטה": השבוע שעבר היה החם ביותר מזה 44 שנים

"שינוי האקלים יוצא משליטה", אמר ביום שישי מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, בתגובה לנתונים על שבירת שיאי חום בכדור הארץ בשבוע שעבר. "אם נמשיך לעכב צעדים חיוניים, אנחנו צועדים לקראת מצב קטסטרופלי. זהו הרגע שבו כולנו נדרשים לגלות אחריות".

This week, the world broke the daily temperature record. This is yet another demonstration that climate change is out of control and one reason more for increased #ClimateAction ambition and justice. pic.twitter.com/YLlolsZMEy — António Guterres (@antonioguterres) July 7, 2023

ביום חמישי האחרון, הטמפרטורה הממוצעת העולמית בגובה 2 מטרים מעל הקרקע הייתה 17.18 מעלות צלסיוס, שיא שנשבר כמה פעמים באותו שבוע. השבוע שעבר נחשב לשבוע החם בהיסטוריה, לפי מרכז ניתוחי האקלים של אוניברסיטת מיין בארצות הברית, שמתייחסים למדידות הלוויניות מאז 1979 בשילוב חישובי מודל. יולי הוא החודש החם ביותר בשנה בממוצע כלל עולמי, ושיאי חום יכולים להישבר שוב במהלך החודש.

The Earth's average temperature had never exceeded 17C before the start of this week. It's now happened four times in a row. Yesterday, July 6th, was the fourth day of record global heat pic.twitter.com/xhXr29YD9d — Nate Bear (@NateB_Panic) July 7, 2023

מרכז המחקר NOAA, שעוסק בחקר הימים והאטמוספירה ונחשב לאמין ביותר, לא אישר את ממצאי אוניברסיטת מיין, אבל הודיע: "בשילוב עם תופעת אל-ניניו ותנאי קיץ חמים, אנחנו רואים שיאי טמפרטורה שנרשמים במוקדים רבים בכדור הארץ".

1. תסמנו לכם ביומן את ה 5.7.23. זה היה יום היסטורי בלי קשר לעמי אשד וההפגנות. אתמול היה היום החם ביותר בכדור הארץ מאז החלו המדידות במאה ה 19

זה מתווסף לשיאי חום יומיים שנשברו באוקיינוס ברצף מאז אפריל, לחודש יוני החם ביותר שהיה לנו ולשיא שלילי בקרח בקטבים. כל הפעמונים מצלצלים⬇️ pic.twitter.com/d1ru3Jfdst — The Climatist || האקלימיסט (@TheClimatist) July 6, 2023

"ככל שהאקלים מתחמם, אנחנו רואים עונת שריפות ארוכה יותר, ויותר ברקים שמציתים שריפות, והברקים אחראים לרוב השטח שנשרף בקנדה", אמר פרופ' מייק פלניגן מאוניברסיטת תומפסון ריברס הקנדית לרשת PBS. "החום גורם ליובש ומגביר את הסיכוי לשריפות ואת התפשטותן". פלניגן, חוקר קשרי אקלים ושריפות, הדגיש שמדובר בהתעצמות חסרת תקדים. "העשן של השריפות השנה יכול להשפיע על עשרות מיליוני אנשים. בניו יורק, הסיכוי שלך להישרף הוא אפסי, אבל אתה עלול להיות מכוסה בעשן למשך שבועות, משריפות במרחק של יותר מ-1,600 קילומטרים בקנדה".

גל חום בשבוע הקרוב בספרד עלול להגיע לטמפרטורות של 47 מעלות צלסיוס, קרוב לשיא של 47.4 שנקבע ב-2021.

Extraordinary heat event forecast next week for Spain. Widespread 43C-45C with 47C (116.6F) in numerous places currently being forecast. Records will fall. The heat will approach Spain's all-time record of 47.4C set in 2021. Brutal, deadly heat pic.twitter.com/XRgwPvv7HD — Nate Bear (@NateB_Panic) July 7, 2023