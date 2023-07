הלוחמת מניו זילנד: רבקה סטוט ניצחה את הסרטן ותשחק במונדיאל

אחד הרגעים היפים במונדיאל הנשים, יקרה כאשר שחקנית נבחרת ניו זילנד, רבקה סטוט, תעלה לכר הדשא במשחק הפתיחה של הטורניר מול נורבגיה, שייערך ביום חמישי. סטוט חלתה לפני שנתיים במחלת הסרטן ואחד הדברים המרכזיים שנתנו לה את המוטיבציה לנצח את הסרטן, הוא הרצון לשחק במונדיאל הביתי.

סטוט בת ה-30 משחקת כבר 11 שנה בנבחרת ניו זילנד. הבלמית של קבוצת ברייטון מהסופרליג האנגלית, הופיעה 89 פעמים במדי הנבחרת ושיחקה בליגות באוסטרליה, ארה"ב, נורבגיה, גרמניה וכעת אנגליה. היא הופיעה כבר פעמיים במדי הנבחרת במונדיאל ופעמיים במשחקים האולימפיים.

אך החלום הגדול שלה היה לשחק במונדיאל השלישי בקריירה מול הקהל הביתי. לצערה החיים לקחו תפנית מאוד חדה כאשר היא אובחנה מרץ 2021 כחולה בסרטן לימפומה מסוג הודג'קין. סטוט לוחמת על המגרש ומחוצה לו סירבה להיכנע ופתחה בלוג ותיעדה את כל המאבק שלה, במטרה לעורר השראה לחולי סרטן נוספים.

ביוני 2020 היא גילתה גוש מחשיד ליד עצם הבריח שלה. את תוצאות הבדיקות שהיא עשתה היא קבלה כאשר היא עזבה את ברייטון וטסה לאוסטרליה. במהלך שבועיים של בידוד בעקבות נהלי הקורונה קבלה סטוט את האבחנה הקשה. "אני חושבת שכבר ידעתי שזה סרטן", היא מספרת בראיון לאתר DW הגרמני. "אז זה היה יותר פשוט לדבר עם אנשים על זה בטלפון".

סטוט תמיד הייתה בעלת גישה חיובית בחיים, אותה היא הביא לכל מקום אליו הגיעה. בנבחרת היא ידוע בתפקיד החברתי שלה להוריד את הלחץ ולהכניס הרבה כיף ושמחת חיים לחדר הלבשה. את הגישה החיובית הזאת היא לקחה איתה גם למאבק בסרטן.

"אני רק רוצה לנסות להמשיך להיות חיובית לאורך כל המסע שלי. להראות לאנשים אחרים, שכשיש לך גישה טובה וניסיון להיות חיובי לגבי המצב, לא משנה מה זה, זה יכול לעזור לך לעבור דברים", כתבה סטוט בבלוג שפתחה כדי לתעד את המסע שעברה. "זה יכול להיות קשה באותו הזמן, אבל אם את עוברת את זה בגישה חיובית, אז אולי יהיה לך קל יותר. זה מה שאני רוצה לשתף ואני מקווה שאוכל לעורר גם אנשים נוספים לעשות את זה".

סטוט עברה טיפול של ארבע חודשים כימותרפיה ובסופם חלה נסיגה של הסרטן והחלה בהדרגה לחזור לכושר. "אני לא חושב שציפיתי שזה יהיה קשה כמו שזה היה. כמה זמן ייקח לגוף שלי לחזור באמת לשגרה. אני מסתכל עכשיו על תמונות בזמן שסיימתי את הטיפולים ומתי חזרתי לשחק בליגה האוסטרלית (בדצמבר 2021) ואני לא מזהה את עצמי, הייתי נראית כמו דג".

המאבק הפומבי שלה במחלת הסרטן נוצרו אדוות מפתיעות. במהלך משחק אימון בפברואר 2022 מול נבחרת איסלנד בטורניר "SHE BELIVES CUP" בארה"ב, אוהדת צעירה בשם אליסון גייל הפתיעה אותה עם שלט תמיכה בו כתבה "תודה, שעזרת לי לנצח את הסרטן". גייל מתכנת תוכנה אמריקאית, חלתה באותו סוג של סרטן שש ימים בלבד לאחר סטוט והבלוג שלה נתן לה את הכוח להמשיך את המאבק האישי שלה.

"זה היה פשוט רגע כל כך מגניב", אמרה סטוט ל-DW. "זו הייתה הפעם הראשונה שאי פעם פגשתי אותה. עזרתי לה לעבור משהו מטורף וזה פשוט מגניב להיות מסוגל לנהל את הקשר הזה דרך משהו שהוא באמת לא כיף".

סטוט המשיכה בעשייה החברתית למאבק בסרטן. חודשיים מאוחר יותר במשחק אימון מול נבחרת אוסטרליה, סטוט גילחה מול מצלמות הטלוויזיה את שערה של שחקנית נבחרת אוסטרליה איבי לויק ועזרה לה לגייס 35 אלף דולר לקרן למאבק בסרטן, בשם אחיה של לויק שנלחם בעצמו במחלה.

After their victory, Australia’s Aivi Luik had her head shaved by New Zealand player and cancer survivor Rebekah Stott.

Luik’s brother, Noa, has been diagnosed with brain cancer and she has raised over $35k for the Mark Hughes Foundation in his honor. pic.twitter.com/dIgBoadd8Q

— Women's International Champions Cup (@iccwomen) April 12, 2022