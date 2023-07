אלופה חדשה: מרקטה וונדרושובה זכתה בטורניר ווימבלדון לראשונה בקריירה

הטניסאית מרקטה וונדרושובה מצ'כיה זכתה היום (שבת) בטורניר ווימבלדון. וונדרושובה, המדורגת 42 בעולם, הכריעה את התוניסאית אונס ג'אבור (6 בעולם) וניצחה 4:6, 4:6 בדרך לזכייה ראשונה בגארד סלאם. בעקבות הזכייה, וונדרושובה תזנק במעלה הדירוג העולמי ולראשונה בקריירה תיכנס לטופ 10. ג'אבור שוב סיימה בידיים ריקות את גמר הגרנד סלאם השלישי שלה.

מערכה ראשונה

ג'אבור הצליחה לקחת את משחקון ההגשה הראשונה למרות שוונדרושובה הלחיצה אותה עם 30:30. לאחר מכן ג'אבור שברה את משחקון ההגשה הראשון של יריבתה ועלתה ל-0:2. וונדרושובה הגיבה עם שבירה משלה בתום משחקון ארוך והקטינה ל-2:1.

